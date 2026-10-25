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Στην κατάργηση του ηλικιακού περιορισμού για τη γονική άδεια σε γονείς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), στοχεύει πρόταση νόμου που κατέθεσε η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου.

Η πρόταση κατατέθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής και παραπέμφθηκε για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιεί τον υφιστάμενο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμο.

Ο εν λόγω νόμος προνοεί ότι η γονική άδεια λαμβάνεται μεταξύ του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη λήξη της ληφθείσας άδειας μητρότητας ή πατρότητας, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας του τέκνου.

Περαιτέρω, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει πως σε περίπτωση γονέα προσώπου με αναπηρία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, το δικαίωμα για λήψη γονικής άδειας επεκτείνεται μέχρι το 21ο έτος ηλικίας του προσώπου με αναπηρία.

Η πρόταση νόμου απαλείφει πλήρως αυτόν τον περιορισμό, επιτρέποντας στους γονείς ατόμων με αναπηρία να λαμβάνουν τη σχετική άδεια χωρίς κανένα ηλικιακό όριο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει την πρόταση, η επέκταση του χρονικού διαστήματος για τη λήψη της γονικής άδειας κρίνεται αναγκαία για την ουσιαστική φροντίδα των ατόμων με αναπηρία.

Η ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρει η εισηγήτρια, στοχεύει στο να σταματήσει το φαινόμενο όπου οι γονείς ΑμεΑ εξαναγκάζονται, λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας να εγκαταλείπουν οριστικά την εργασία τους, ή να καταφεύγουν σε άδειες άνευ απολαβών, επιβαρύνοντας την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Η πρόταση νόμου αναμένεται να εξεταστεί από την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο που θα οδηγηθεί εκ νέου στην Ολομέλεια για ψήφιση.