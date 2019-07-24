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Tην εισαγωγή περιορισμών στη συνταγογράφηση από συγκεκριμένες ειδικότητες μόνο για ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα ανακοινώνει o Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
Η εφαρμογή των συγκεκριμένων περιορισμών θα αρχίσει από την 15η Σεπτεμβρίου 2019.
Παρακαλούνται οι Προσωπικοί Ιατροί όπως παραπέμπουν τους δικαιούχους στους Ειδικούς Ιατρούς που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α για τη συνταγογράφηση των συγκεκριμένων προϊόντων.Επίσης, καλούνται οι δικαιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα να εξασφαλίσουν ραντεβού σε ιατρό της αντίστοιχης Ειδικότητας.
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Τα προϊόντα (εμπορικό όνομα και δραστική ουσία) και οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να τα συνταγογραφούν φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ
Πηγή: philenews/KYΠΕ
Πηγή: philenews/KYΠΕ