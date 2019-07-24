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Tην εισαγωγή περιορισμών στη συνταγογράφηση από συγκεκριμένες ειδικότητες μόνο για ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα ανακοινώνει o Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων περιορισμών θα αρχίσει από την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

Παρακαλούνται οι Προσωπικοί Ιατροί όπως παραπέμπουν τους δικαιούχους στους Ειδικούς Ιατρούς που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α για τη συνταγογράφηση των συγκεκριμένων προϊόντων.Επίσης, καλούνται οι δικαιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα να εξασφαλίσουν ραντεβού σε ιατρό της αντίστοιχης Ειδικότητας.

Τα προϊόντα (εμπορικό όνομα και δραστική ουσία) και οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να τα συνταγογραφούν φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.