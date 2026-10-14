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Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα κατά τη διάρκεια πανεθνικής φοιτητικής κινητοποίησης, όταν διαδηλωτές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους προς το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, με την Αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης σε πολλές προσαγωγές.
Οι οργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων ανέφεραν ότι η διαμαρτυρία αφορά τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση.
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Ορισμένοι διαδηλωτές πρόσθεσαν ότι ήθελαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για τις ανισότητες και την κυβέρνηση.
«Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος επειδή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό», είπε η Λουλιέτα Κόλα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει βαθιά κοινωνική αδικία και χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών στη χώρα.
Η διαδήλωση αυτή πραγματοποιείται την ώρα που εντείνεται το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείου συνεχίζουν επί εβδομάδες τον αποκλεισμό των σχολείων απαιτώντας αύξηση του αριθμού των διδασκόντων και καλύτερες εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι υπερπλήρεις αίθουσες υπονομεύουν την εκπαίδευση.
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσίου έγραψε στο Facebook: «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι λύση. Η ρίψη λίθων, οι επιθέσεις σε θεσμούς και στην κρατική αστυνομία, καθώς και η παράλογη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται η νεολαία».