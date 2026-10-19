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Απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών δέχθηκαν τη Δευτέρα (19/10) δεκάδες σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, όπως γνωστοποίησαν η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές. Σε ορισμένες περιοχές, οι απειλές οδήγησαν στην προληπτική εκκένωση σχολικών μονάδων.

Το BBC Scotland επικοινώνησε και με τις 32 τοπικές αρχές και επιβεβαίωσε ότι μηνύματα ελήφθησαν από σχολεία στη Γλασκώβη, το Εδιμβούργο, το Ανατολικό Ρένφριουσαϊρ, το Περθ αν Κίνρος και το Ανατολικό Λόθιαν, μεταξύ άλλων τοπικών αρχών.

Πιστεύεται ότι τα μηνύματα έχουν σταλεί τόσο σε δημοτικά όσο και σε γυμνάσια.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας, Πολ Γκίβαν, συνολικά 160 σχολεία έλαβαν απειλές κατά τις πρωινές ώρες. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αρχές δεν θεωρούν την απειλή αξιόπιστη. Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση.

Σύμφωνα με τον Γκίβαν, οι απειλές φαίνεται να προέρχονται από άτομα που χαρακτηρίζονται ως ισλαμιστές και υποστηρίζουν ότι ο νόμος της Σαρία θα επιβληθεί στη χώρα. Στα μηνύματα γινόταν επίσης αναφορά στην ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών μέσα στα σχολεία που κατονομάζονταν. Όπως ανέφερε ο υπουργός, το μήνυμα έφερε την υπογραφή «Αλλάχου Άκμπαρ».

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε αρκετά σχολεία σε ολόκληρη την περιοχή. Σε σχετική ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι έχει ξεκινήσει επείγουσα έρευνα και ότι οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες που επηρεάζονται από το περιστατικό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως και ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας, μετέδωσαν ότι ορισμένα σχολεία αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους εξαιτίας των απειλών. Αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν και στη Σκωτία, όπου η Police Scotland επιβεβαίωσε ότι απειλητικά μηνύματα εστάλησαν σε αρκετά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συγκεκριμένα μηνύματα αντιμετωπίζονται ως φάρσα, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αποσαφηνιστεί η ακριβής φύση και η έκταση των απειλητικών μηνυμάτων που εστάλησαν στα σχολεία της Σκωτίας.

Την ίδια ώρα, η Ντέμπορα Έρσκιν, πολιτικός και μέλος του κοινοβουλίου της Βόρειας Ιρλανδίας με έδρα το Μπέλφαστ, γνωστοποίησε ότι ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες έκτακτης εκκένωσης σε ορισμένα σχολεία της εκλογικής της περιφέρειας, η οποία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

cnn.gr