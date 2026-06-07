Η συζήτηση για την απασχόληση δεν εξαντλείται στον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, αλλά επεκτείνεται στο κατά πόσο οι άνθρωποι διαθέτουν τα εφόδια για να ανταποκριθούν στις πραγματικές απαιτήσεις τους.

Γι’ αυτό και η στοχευμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για όσους χρειάζονται μια ουσιαστική ευκαιρία ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, για πολλούς συμπολίτες μας, είτε βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, είτε απασχολούνται σε χαμηλόβαθμες (εισαγωγικού επιπέδου) θέσεις, η πρόκληση δεν είναι μόνο να αποκτήσουν δεξιότητες, αλλά και να μπορούν να τις τεκμηριώσουν με τρόπο σαφή και αναγνωρίσιμο.

Έτσι, διαμορφώνεται ένα γνώριμο «κενό»: από τη μία, επιχειρήσεις που αναζητούν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και, από την άλλη, υποψήφιοι και εργαζόμενοι με δυνατότητες, αλλά χωρίς πάντοτε πρόσβαση σε ευέλικτες διαδρομές μάθησης ή σε αξιόπιστα εργαλεία αναγνώρισης ικανοτήτων.

Σε αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται να δώσει απάντηση το ευρωπαϊκό έργο «Μικροδιαπιστευτήρια Βασικών Δεξιοτήτων: Διαβατήριο για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη» (MORAL), στο οποίο η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των Συμπράξεων για τη στήριξη της Καινοτομίας Erasmus+ – Μελλοντοστραφή Σχέδια, στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και στη δημιουργία πιο αξιόπιστων εργαλείων για την αναγνώριση δεξιοτήτων και την επιλογή υποψηφίων από τις επιχειρήσεις.

Κεντρική ιδέα του MORAL είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση βασικών δεξιοτήτων μέσα από ένα ενιαίο, κατανοητό και αξιοποιήσιμο σχήμα: το «Διαβατήριο για την Απασχόληση» (Passport to Employment – PTE). Το PTE αποτελεί ένα από τα βασικά παραδοτέα του έργου και αποτυπώνει με τρόπο πρακτικό και μετρήσιμο ένα σύνολο δεξιοτήτων που θεωρούνται κρίσιμες για την ένταξη και εξέλιξη στην εργασία.

Πρόκειται για ένα σύνολο 20 «μικροδιαπιστευτηρίων» (micro-credentials), τα οποία λειτουργούν σωρευτικά: ο καταρτιζόμενος μπορεί να τα αποκτά σταδιακά, αποδεικνύοντας βήμα-βήμα ότι κατέχει συγκεκριμένες δεξιότητες που είναι ουσιαστικές για την καθημερινή απόδοση στον χώρο εργασίας. Η προσέγγιση αυτή δεν αντικαθιστά τα παραδοσιακά προσόντα, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτά, προσφέροντας μια πιο ευέλικτη και στοχευμένη διαδρομή μάθησης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας αγοράς που μεταβάλλεται συνεχώς.

Για τη διαμόρφωση του PTE, έχουν επιλεγεί τέσσερα ευρωπαϊκά πλαίσια ικανοτήτων (LifeComp, GreenComp, DigComp, EntreComp), ώστε η περιγραφή και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων να γίνεται με κοινή «γλώσσα» και συγκρισιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα πλαίσια αυτά καλύπτουν κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες. Η επιλογή των επιμέρους δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο διαβατήριο δεν έγινε τυχαία ή αποσπασματικά, αλλά μέσα από ομάδες εστίασης και έρευνα μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στην πράξη, το MORAL επιδιώκει να συνδέσει τις ανάγκες των εργοδοτών με ευρωπαϊκά αναγνωρισμένες προσεγγίσεις για εγκάρσιες, ψηφιακές, πράσινες και επιχειρηματικές ικανότητες, δίνοντας αξιοπιστία και διαφάνεια στο αποτέλεσμα.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκονται δύο ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην αγορά εργασίας: τα άτομα που ανήκουν σε «μειονεκτούσες ομάδες» -όπως μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες και τους νέους, οικονομικά μη ενεργές γυναίκες και ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση- και οι εργαζόμενοι σε χαμηλόβαθμες θέσεις με περιορισμένες δεξιότητες. Για αυτή την ομάδα στόχου, το MORAL προβλέπει συμμετοχή σε εκπαιδευτικό υλικό μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με υποστηρικτικές δράσεις, καθώς και διαδικτυακή αξιολόγηση των δεξιοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν τα μικροδιαπιστευτήρια που συνθέτουν το «Διαβατήριο για την Απασχόληση», ενισχύοντας την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων τους με τρόπο σαφή, διαφανή και μεταφερόμενο.

Η συμμετοχή της ΟΕΒ στο MORAL έχει σαφή προστιθέμενη αξία. Μέσα από το έργο, οι επιχειρήσεις, ως εργοδότες, συνέβαλαν στον προσδιορισμό δεξιοτήτων που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών από άτομα που ανήκουν στις ομάδες-στόχους του έργου ενισχύει την απασχολησιμότητά τους, ενώ παράλληλα προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα πρόσθετο εργαλείο για πιο αποτελεσματική επιλογή υποψηφίων, στη βάση συγκεκριμένης και τυποποιημένης τεκμηρίωσης των ικανοτήτων τους. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο δημιουργεί οφέλη τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ευρύτερα στην κοινωνική συνοχή.

* Διευθύντρια, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΕΒ)