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Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ

Η ανάγκη για ποιοτικές θέσεις εργασίας, δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια χωρίς περιεχόμενο, αλλά αδήριτη ανάγκη η οποία διασυνδέεται, τόσο με την ποιότητα και την αξιοπρέπεια στην εργασία, όσο και με τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις καθημερινές ανάγκες, σαφώς και σε ότι αφορά την επάρκεια στις συντάξεις.

Η ανάγκη αυτή, αναδεικνύεται ακόμα πιο έντονα, μέσα και από την πρόσφατη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Εξέλιξη για το 2026, (European Employment and Social Outlook- EESO), στην οποία σημειώνεται με έμφαση το γεγονός πως, «οι ποιοτικές θέσεις εργασίας οικοδομούν μία ανταγωνιστική οικονομία».

Αναντίλεκτα, η συγκεκριμένη διαπίστωση της Έκθεσης, η οποία διασυνδέει την ποιότητα των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους μισθούς, την ασφάλεια εργασίας και τον χρόνο εργασίας, επιβεβαιώνει την ανάγκη για εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων στην πράξη.

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η επιβεβαιωτική διασύνδεση της χαμηλής ποιότητας θέσεων εργασίας με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και ανάλογης εξειδίκευσης, όπως και με τη μείωση της παραγωγικότητας. Αντίθετα, η Έκθεση αναδεικνύει πως, οι πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας υποβοηθούν στην οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής και παραγωγικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας επίσης τον ρόλο που διαδραματίζει και η συλλογική διαπραγμάτευση προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ΣΕΚ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό και με τα μισθολογικά και άλλα ωφελήματα των εργαζομένων, αποτελούν βασικές παραμέτρους για μια κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.

Η πρόσφατη δήλωση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της ΕΕ για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, αποτυπώνει τις Ευρωπαϊκές προθέσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να μετουσιωθούν σε πράξη. «Είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλη της ΕΕ. Μέσω της επερχόμενης Πράξης για τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι, υπάρχει διαθέσιμη εργασία, δίκαιη και επιβραβευτική για όλους».

Σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), η ΣΕΚ αναδεικνύει την ανάγκη όπως, η προωθούμενη Πράξη προσεγγίσει με νομοθετική επάρκεια τα θέματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ασφάλεια και στην υγεία στην εργασία, στην προστασία των εργαζομένων από τις υπεργολαβικές αλυσίδες, στη δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιοποιημένη οικονομία, όπως επίσης και στη συλλογική διαπραγμάτευση και στον ρόλο των κοινωνικών εταίρων.

Σε ότι αφορά την Κύπρο, τόσο η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για την ποιότητα στις θέσεις εργασίας, όσο και η αξιοποίηση της εναρμονιστικής νομοθεσίας για την επάρκεια των μισθών, σαφώς και ο επανακαθορισμός με ρυθμιστικό τρόπο, της Στρατηγικής Απασχόλησης Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στον τερματισμό της ανθρώπινης εκμετάλλευσης, στην καλύτερη διαχείριση της αύξησης του κόστους ζωής, και στη δημιουργία καλύτερων, ποιοτικότερων και πιο αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης.