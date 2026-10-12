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Σημαντική αναβάθμιση τεχνολογίας και εξοπλισμού για το αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο της BYD

Η κορυφαία έκδοση Comfort αποκτά νέα οθόνη infotainment 12,8 ιντσών και Google Built-in

Ανανεωμένο εσωτερικό με νέο τιμόνι, νέο επιλογέα κίνησης και αναβαθμισμένο εξοπλισμό άνεσης

Ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία με τις νέες 5θέσιες εκδόσεις Boost και Comfort

Αυτονομία έως 322 km (WLTP) και ταχεία φόρτιση DC έως 85 kW

Διαθέσιμο στην Κύπρο σε εκδόσεις Active, Boost και Comfort από 20.990€ με BYD Electric Bonus

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, ανανεώνει το DOLPHIN SURF, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την τεχνολογία, την άνεση και τον εξοπλισμό του πιο προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της ευρωπαϊκής της γκάμας.

Στη νέα του εκδοχή, το DOLPHIN SURF ενισχύει ακόμη περισσότερο τα στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία του, προσθέτοντας προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, αναβαθμισμένο εσωτερικό και επιπλέον στοιχεία άνεσης, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα, την ευελιξία και τον νεανικό χαρακτήρα που το χαρακτηρίζουν.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ INFOTAINMENT ΜΕ ΟΘΟΝΗ 12,8 ΙΝΤΣΩΝ

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του DOLPHIN SURF αφορά το σύστημα infotainment. Η κορυφαία έκδοση Comfort εξοπλίζεται πλέον με μεγάλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, η οποία αναβαθμίζει σημαντικά την εμπειρία χρήσης και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οθόνες στην κατηγορία.

Το σύστημα διαθέτει επίσης Google Built-in, προσφέροντας ενσωματωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες της Google, όπως Google Assistant, Google Maps και Google Play Store, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές.

Στην έκδοση Comfort αναβαθμίζεται και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, με τη διάστασή του να αυξάνεται από τις 7 στις 8,8 ίντσες. Οι εκδόσεις Active και Boost διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ενώ η οθόνη του infotainment έχει διάσταση 10,1 ίντσες.

ΝΕΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ

Το BYD DOLPHIN SURF γίνεται ακόμα πιο πρακτικό και ευέλικτο, καθώς οι εκδόσεις Boost και Comfort είναι πλέον διαθέσιμες και σε 5θέσια διαμόρφωση. Η προσθήκη μιας τρίτης θέσης στη δεύτερη σειρά ενισχύει την καθημερινή χρηστικότητα του compact ηλεκτρικού μοντέλου, προσφέροντας τη δυνατότητα μεταφοράς έως και πέντε επιβατών χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Παράλληλα, κάθε επιβάτης της πίσω σειράς διαθέτει πλέον το δικό του ρυθμιζόμενο προσκέφαλο, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την άνεση και την πρακτικότητα του μοντέλου.

Σημαντικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εμπρός τμήμα του θαλάμου των επιβατών. Σε όλες τις εκδόσεις, ο επιλογέας κίνησης μεταφέρεται από το ταμπλό σε νέο χειριστήριο στην κολόνα του τιμονιού, συμβάλλοντας σε μία πιο λειτουργική διάταξη. Παράλληλα, το DOLPHIN SURF αποκτά νέας σχεδίασης τιμόνι, το οποίο στις εκδόσεις Boost και Comfort είναι θερμαινόμενο, ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σπάνια στην κατηγορία.

Η έκδοση Boost αποκτά επιπλέον θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (στάνταρ στην έκδοση Comfort), ενισχύοντας σημαντικά τον εξοπλισμό άνεσης της μεσαίας έκδοσης. Όλες οι εκδόσεις του DOLPHIN SURF διαθέτουν πλέον αυτόματο κλιματισμό στον βασικό εξοπλισμό.

Αλλαγές υπάρχουν και στα υλικά του θαλάμου των επιβατών. Οι εκδόσεις Active και Boost διαθέτουν υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων, ενώ η Comfort διατηρεί τις επενδύσεις από vegan δέρμα. Στον εξοπλισμό προστίθεται επίσης εταζέρα χώρου αποσκευών σε όλες τις εκδόσεις, ενώ οι εμπρός θύρες USB αναβαθμίζονται με δύο υποδοχές USB Type-C, αντί του προηγούμενου συνδυασμού Type-A και Type-C.

ΝΕΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το αναβαθμισμένο DOLPHIN SURF αποκτά μία νέα επιλογή εξωτερικού χρώματος, το Skiing White, που πλαισιώνει τα Lime Green, Obsidian Black και Ice Blue.

Παράλληλα, η έκδοση Active είναι εξοπλισμένη πλέον με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αντί των προηγούμενων ατσάλινων τροχών 15 ιντσών, ακολουθώντας την αισθητική των εκδόσεων Boost και Comfort.

Στο εσωτερικό προστίθεται επίσης νέα μπλε χρωματική επιλογή, παράλληλα με τον υπάρχοντα συνδυασμό μαύρου και γκρι.

ΕΩΣ 322 KM ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και οι Blade Battery του DOLPHIN SURF διατηρούν τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τους.

Η έκδοση Active συνδυάζει Blade Battery χωρητικότητας 30 kWh με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 89 PS, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα και συνδυασμένη αυτονομία 220 km κατά WLTP (356 km στον κύκλο πόλης).

Η Boost χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ίδιας ισχύος και μεγαλύτερη Blade Battery 43,2 kWh, προσφέροντας τη μεγαλύτερη συνδυασμένη αυτονομία της γκάμας, στα 322 km (WLTP) – 507 km στον κύκλο πόλης. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα.

Στην κορυφή της γκάμας, η Comfort συνδυάζει την μπαταρία των 43,2 kWh με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 157 PS και 220 Nm, επιταχύνοντας από στάση στα 100 km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 310 km (WLTP).

ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 11 kW AC ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης DC φτάνει τα 65 kW στην Active και τα 85 kW στις Boost και Comfort. Έτσι, ακόμη και οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία μπορούν να πραγματοποιήσουν φόρτιση από

10% έως 80% σε περίπου 31 λεπτά. Παράλληλα, ο τριφασικός onboard charger 11 kW είναι στάνταρ σε ολόκληρη την γκάμα. Η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% απαιτεί περίπου 3,5 ώρες στην Active και λίγο περισσότερο από 4,5 ώρες στις Boost και Comfort.

Ο συνδυασμός αποδοτικής φόρτισης AC για την καθημερινότητα και δυνατότητας ταχείας φόρτισης DC καθιστά το DOLPHIN SURF ιδανικό τόσο για καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑΝΤΑΡ

Το DOLPHIN SURF δεν κάνει συμβιβασμούς στον τομέα της ασφάλειας. Η δομή του αμαξώματος της e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί σε ποσοστό 75% χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ η τεχνολογία και η χημική σύσταση της Blade Battery έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε εξαιρετικά απαιτητικές δοκιμές ασφάλειας, όπως το Nail Penetration Test. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μετωπικούς αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, πλευρικούς αερόσακους εμπρός και αερόσακους τύπου κουρτίνας.

Παράλληλα, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν προηγμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS, με λειτουργίες όπως Adaptive και Intelligent Cruise Control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας/μεγάλης σκάλας.

Η εμπρός ανάρτηση αποτελείται από αρχιτεκτονική MacPherson και η πίσω από ημιάκαμπτο άξονα, ενώ στο σύστημα πέδησης έχουν επιλεγεί δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς (τα εμπρός είναι αεριζόμενα).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το ανανεωμένο BYD DOLPHIN SURF είναι διαθέσιμο στην Κύπρο, σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού Active, Boost και Comfort, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ισχύος, αυτονομίας και εξοπλισμού.

Η Active διαθέτει πλέον ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, φωτισμό χώρου αποσκευών και κάλυμμα χώρου αποσκευών. Παράλληλα, διατηρεί τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, φώτα ημέρας LED, V2L, πρόσβαση χωρίς κλειδί/NFC και Adaptive Cruise Control.

Η έκδοση Boost 5-seater, πέρα από τη μεγαλύτερη μπαταρία, διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, αισθητήρα βροχής και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, ενώ στο MY2026 προσθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι και πίσω φωτιστικά ανάγνωσης.

Η κορυφαία Comfort 5-seater είναι εξοπλισμένη επιπλέον με κάμερα 360 μοιρών, LED προβολείς, φιμέ πίσω κρύσταλλα, ασύρματη φόρτιση smartphone 15W και vegan δερμάτινες επενδύσεις, ενώ πλέον αναβαθμίζεται με οθόνη αφής 12,8 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και Google built-in.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς κινητήρα Προτεινόμενη Λιανική Τιμή BYD Electric Bonus Λιανική Τιμή με BYD Electric Bonus Active 30 kWh 89 PS 21.490 € 500 € 20.990 € Boost 5-seater 43,2 kWh 89 PS 24.990 € 500 € 24.490 € Comfort 5-seater 43,2 kWh 157 PS 26.990 € 500 € 26.490 €

Στον στάνταρ εξοπλισμό της έκδοση Active, πέρα από το πλήρες πακέτο βοηθημάτων οδήγησης, ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, περιλαμβάνονται:

Ζάντες αλουμινίου 16”

Φώτα αλογόνου εμπρός με αυτόματη ενεργοποίηση

Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Πίνακας οργάνων 7″ TFT full LCD & οθόνη αφής infotainment 10.1″ & πλοήγηση

Κάμερα οπισθοπορείας & Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

Αυτόματος κλιματισμός

Adaptive Cruise Control

Keyless entry & keyless start & Πρόσβαση μέσω NFC

Ψηφιακός βοηθός με φωνητική αναγνώριση – “Hi, BYD”

Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)

Η έκδοση Boost περιλαμβάνει επιπλέον, εκτός της μεγαλύτερης μπαταρίας:

5 θέσια διάταξη πίσω καθισμάτων

Εμπρός καθίσματα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα

Αισθητήρα βροχής

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες

Θερμαινόμενο τιμόνι

Πίσω φωτιστικά ανάγνωσης

Η έκδοση Comfort περιλαμβάνει επιπλέον της αυξημένης ισχύος του κινητήρα:

5 θέσια διάταξη πίσω καθισμάτων

LED φώτα εμπρός με αυτόματη ενεργοποίηση

Vegan δερμάτινες επενδύσεις

Ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8” & οθόνη αφής 12,8”, Google built-in

Ασύρματη φόρτιση smartphone 15W

Κάμερα 360 μοιρών

Πίσω φιμέ κρύσταλλα

Χρώματα αμαξώματος: στάνταρ Lime Green και προαιρετικά Skiing White, Obsidian Black και Ice Blue.

ΜΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.bydauto.com.cy