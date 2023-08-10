Εργασίες κτηριολογικής αναβάθμισης που είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε εξέλιξη σε 43 σχολεία συνολικού κόστους πέραν των €149 εκατ. υλοποιεί η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στον κτηριολογικό προγραμματισμό περιλαμβάνονται έργα ανεγέρσεων, επεκτάσεων αντισεισμικών και ενεργειακών αναβαθμίσεων, συντηρήσεων και βελτιώσεων σχολικών κτηρίων.
Ειδικότερα, πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2023-2024, υλοποιήθηκαν ή θα αποπερατωθούν, 13 έργα συνολικής δαπάνης €7 εκατ. περίπου (Βλ. Πίνακα A).
Πέραν των πιο πάνω και κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς 2023-2024, θα συνεχιστεί η υλοποίηση άλλων 30 έργων συνολικής δαπάνης €142 εκατ. περίπου (Βλ. Πίνακα B).
Τα σημαντικότερα έργα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εστιάζονται στην Ανέγερση δύο Νέων Τεχνικών Σχολών (στη Λεμεσό και Λάρνακα) και στην Ανέγερση δύο Ειδικών Σχολών (Απ. Λουκά και Αναρρωτήριο Ερυθρού Σταυρού στη Λεμεσό), εκτιμημένης συνολικής δαπάνης πέραν των 80 εκατ. ευρώ.
|A. ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Η΄ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024
|Α/Α
|ΣΧΟΛΕΙΟ
|ΕΡΓΟ
|ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
|1.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΜΗΣ, ΠΑΦΟΣ
|ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
|2,140,808.81
|2.
|ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
|1,225,700.00
|3.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΥ
|ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
|102,340.00
|4.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ)
|ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
|188,020.00
|5.
|ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
|112,788.20
|6.
|ΣΤ΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|267,631.00
|7.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|1,474,410.00
|8.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΨΩΝΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|419,962.90
|9.
|ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|145,058.62
|10.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΝΕΡΑ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
|186,830.00
|11.
|ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ’ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ
|214,188.10
|12.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
|243,355.00
|13.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ (ΠΑΝΙΩΤΗ), ΛΕΜΕΣΟΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|518,697.20
|ΣΥΝΟΛΟ
|7,239,789.83
|B. ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Ή ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024
|Α/Α
|ΣΧΟΛΕΙΟ
|ΕΡΓΟ
|ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
|1.
|ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ
|33,723,410.00
|2.
|ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΕΜΕΣΟΣ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
|13,254,220.00
|3.
|Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ – ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
|6,497,361.00
|4.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
|5,402,426.97
|5.
|Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
|5,168,153.09
|6.
|ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
|ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
|5,109,857.03
|7.
|Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ, ΛΕΜΕΣΟΥ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
|4,968,383.76
|8.
|Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
|4,346,975.57
|9.
|Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ
|ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
|3,867,500.00
|10.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΓΕΙΑΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ , ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
|3,570,080.92
|11.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
|2,644,465.70
|12.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ
|ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ
|2,376,904.81
|13.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΜΟΝΗ – ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ – ΛΕΜΕΣΟΣ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|1,035,002.50
|14.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ-ΣΩΤΗΡΑ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
|1,009,810.20
|15.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
|697,340.00
|16.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|534,523.01
|17.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
|505,750.00
|18.
|Β΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|119,000.00
|19.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
|93,855.30
|20.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ
|ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
|56,989.10
|21.
|Γ’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
|ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
|52,836.00
|22.
|Γ’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
|38,621.45
|23.
|ΣΧΟΛΗ ΚΩΦΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
|32,070.50
|24.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
|ΕΠΕΚΤΑΣΗ
|898,878.00
|25.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
|160,650.00
|26.
|ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
|ΑΝΕΓΕΡΣΗ
|39,698,400.00
|27.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ -ΛΑΡΝΑΚΑΣ
|ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
|3,570,000.00
|28.
|ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
|ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
|1,367,486.12
|29.
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ (ΠΑΚ)
|ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|850,850.00
|30.
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
|ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
|368,089.61
|ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
|142,019,890.64