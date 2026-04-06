Ξεκίνησαν ήδη οι πρώτες έντονες συζητήσεις στη Βουλή για το ζήτημα των εκποιήσεων για τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου.

Η πρώτη διαμάχη καταγράφηκε πριν ακόμη συζητηθεί η οποιαδήποτε ουσία, δείχνοντας πως η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Το αίτημα αφορούσε απλά μια αλλαγή στη σειρά συγκεκριμένης πρότασης νόμου μετά από αίτημα του ΔΗΚΟ, με το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους να αντιδρούν.

Συγκεκριμένα, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ζήτησε όπως πρόταση νόμου του κόμματος, που κατατέθηκε πριν λίγο διάστημα, να τοποθετηθεί για συζήτηση αμέσως μετά τη συζήτηση για τα νομοσχέδια, με το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους να αντιδρούν. Μάλιστα, το ΑΚΕΛ κατηγόρησε ευθέως ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ότι θέλουν να προστατεύσουν τις τράπεζες. Ουσιαστικά στη Βουλή είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαμάχες για ένα απλό διαδικαστικό θέμα που δεν είχε καμία ιδιαίτερη ουσία. Τελικά το αίτημα του ΔΗΚΟ υπερψηφίστηκε, με τον ΔΗΣΥ να τάσσεται υπέρ του ΔΗΚΟ.

Η ένταση, κατά την ίδια συζήτηση, μεταφέρθηκε επίσης και μεταξύ της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη και πάλι για τη διαδικασία. Ο κ. Παπαδούρης όταν πήρε τον λόγο, ζήτησε με έντονο ύφος από την Πρόεδρο της Βουλής να επιβάλει την τάξη για να μπορέσει να μιλήσει, με την Αννίτα Δημητρίου να απαντά και πάλι σε έντονο ύφος: «Χαμηλώστε τον τόνο σας, εγώ έτσι τόνο δεν τον ανέχομαι. Εν να κλείσω το στόμα του ενός και του άλλου; Έχω ενήλικα άτομα μέσα στην ολομέλεια».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Live η συζήτηση στη Βουλή: