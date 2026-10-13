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Στιγμές ξενοιασιάς και χαλάρωσης με φίλους του στην παραλία πέρασε ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν το αγύμναστο σώμα του.

Ο 51χρονος ηθοποιός βρέθηκε στη Χαβάη για τον γάμο της Τζένιφερ Μάγιερ, πρώην συζύγου του καλύτερού του φίλου, Τόμπι Μαγκουάιρ, και απόλαυσε μια μέρα στην παραλία τόσο με την σύντροφό του, το μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι, όσο και με μερικά ακόμη ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Κόρτνεϊ Κοξ και η Κέιτ Χάντσον.

Η διάσημη παρέα έδειχνε να το διασκεδάζει, με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο να βγάζει το λευκό T-shirt του και να βουτά στον Ειρηνικό μαζί με τους φίλους του, παίζοντας σαν μικρά παιδιά.

iefimerida.gr