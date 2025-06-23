Πάνω από το 1/3 των μελών εκλέγονται για πρώτη φορά στην Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν για την εκλογή και τη σύνθεση της νέας ΚΕ, αναφέρεται πως ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του σώματος είναι τα 48 έτη. Το ποσοστό των γυναικών είχε μικρή αύξηση κι έφτασε στο 23%.

Πρώτος σε ψήφους εξελέγη ο Γιώργος Λουκαΐδης, ενώ δεύτερος ο Στέφανος Στεφάνου.

Παρατίθενται, τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ κατά σειρά κατάταξης και αριθμών ψήφων των εκλεγέντων:

Ψήφισαν:  829 Σύνεδροι, Άκυρα: 8 Ψηφοδέλτια, Έγκυρα: 821 Ψηφοδέλτια

Έλαβαν:

Α/ΑΟΝΟΜΑΨΗΦΟΙ
 ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ751
 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ744
 ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ743
 ΒΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ739
 ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ736
 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ716
 ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ712
 ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ702
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ698
 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ698
 ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ686
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΘΩΣ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ682
 ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ673
 ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ671
 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΑΡΗΣ659
 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ656
 ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ655
 ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΗ652
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ640
 ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ633
 ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΕΛΕ)627
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ607
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ607
 ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ602
 ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ592
 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ591
 ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ587
 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΕΡΑ585
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ584
 ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ582
 ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΚΗΣ578
 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ577
 ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ569
 ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ553
 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΦΩΤΟΥΛΛΑ548
 ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ537
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ536
 ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ533
 ΞΥΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ515
 ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ509
 ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ503
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΚΗΣ501
 ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ500
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ494
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ492
 ΘΩΜΑ ΘΩΜΑΣ486
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ483
 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ482
 ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ479
 ΖΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ475
 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ475
 ΚΚΟΝΕ ΧΡΙΣΤΟΣ474
 ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ474
 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΩΣ472
 ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ469
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ469
 ΠΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗΣ467
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ462
 ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ459
 ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ458
 ΚΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ454
 ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ454
 ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ451
 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ443
 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ442
 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΟΣ438
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ437
 ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ435
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ432
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ423
 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ418
 ΛΙΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ414
 ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑ ΜΑΡΙΑ413
 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ408
 ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ407
 ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ407
 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ405
 ΤΟΦΑΡΗ ΙΑΚΩΒΟΣ405
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΣΙΑ404
 ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ403
 ΚΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ401
 ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ401
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ400
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ398
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΑ398
 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ398
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ397
 ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ383
 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ382
 ΤΣΑΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ377
 ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ376
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ374
 ΛΑΠΗΘΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ370
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ368
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ360
 ΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΑΝΤΡΗ359
 ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ358
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ357
 ΨΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ354
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ353
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ347
 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ346
 ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΜΠΟΣ331
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ328
 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ313
 ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ304
 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ304
 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ302
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ299
 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΛΑΚΗΣ)291
 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ286
 ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ284
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ282
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΝΑΣ274
 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ273
 ΧΡΙΣTOΔOYΛOY ΣTΕΛΙOΣ270
 ΜΗΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣ265
 ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΘΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ255
 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ251
 ΛΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ249