Πάνω από το 1/3 των μελών εκλέγονται για πρώτη φορά στην Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα.
Παρουσιάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν για την εκλογή και τη σύνθεση της νέας ΚΕ, αναφέρεται πως ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του σώματος είναι τα 48 έτη. Το ποσοστό των γυναικών είχε μικρή αύξηση κι έφτασε στο 23%.
Πρώτος σε ψήφους εξελέγη ο Γιώργος Λουκαΐδης, ενώ δεύτερος ο Στέφανος Στεφάνου.
Παρατίθενται, τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ κατά σειρά κατάταξης και αριθμών ψήφων των εκλεγέντων:
Ψήφισαν: 829 Σύνεδροι, Άκυρα: 8 Ψηφοδέλτια, Έγκυρα: 821 Ψηφοδέλτια
Έλαβαν:
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑ
|ΨΗΦΟΙ
|ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|751
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|744
|ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|743
|ΒΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|739
|ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|736
|ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
|716
|ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
|712
|ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|702
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
|698
|ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ
|698
|ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|686
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΘΩΣ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
|682
|ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ
|673
|ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|671
|ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΑΡΗΣ
|659
|ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|656
|ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
|655
|ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΗ
|652
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
|640
|ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|633
|ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΕΛΕ)
|627
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
|607
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ
|607
|ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|602
|ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
|592
|ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|591
|ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
|587
|ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΕΡΑ
|585
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
|584
|ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ
|582
|ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΚΗΣ
|578
|ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|577
|ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|569
|ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|553
|ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΦΩΤΟΥΛΛΑ
|548
|ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|537
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|536
|ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|533
|ΞΥΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|515
|ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
|509
|ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|503
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΚΗΣ
|501
|ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|500
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ
|494
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|492
|ΘΩΜΑ ΘΩΜΑΣ
|486
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
|483
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
|482
|ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
|479
|ΖΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ
|475
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|475
|ΚΚΟΝΕ ΧΡΙΣΤΟΣ
|474
|ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
|474
|ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΩΣ
|472
|ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
|469
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
|469
|ΠΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗΣ
|467
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
|462
|ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
|459
|ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
|458
|ΚΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|454
|ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|454
|ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|451
|ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|443
|ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
|442
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΟΣ
|438
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
|437
|ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ
|435
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ
|432
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
|423
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
|418
|ΛΙΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
|414
|ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
|413
|ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
|408
|ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|407
|ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|407
|ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|405
|ΤΟΦΑΡΗ ΙΑΚΩΒΟΣ
|405
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΣΙΑ
|404
|ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|403
|ΚΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ
|401
|ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ
|401
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ
|400
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
|398
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΑ
|398
|ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|398
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
|397
|ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|383
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|382
|ΤΣΑΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|377
|ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
|376
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|374
|ΛΑΠΗΘΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ
|370
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
|368
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
|360
|ΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΑΝΤΡΗ
|359
|ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|358
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ
|357
|ΨΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|354
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|353
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
|347
|ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
|346
|ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΜΠΟΣ
|331
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|328
|ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|313
|ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
|304
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
|304
|ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|302
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
|299
|ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΛΑΚΗΣ)
|291
|ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|286
|ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|284
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|282
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΝΑΣ
|274
|ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
|273
|ΧΡΙΣTOΔOYΛOY ΣTΕΛΙOΣ
|270
|ΜΗΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣ
|265
|ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΘΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
|255
|ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|251
|ΛΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|249