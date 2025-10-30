Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Κύπρος για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το Α’ Εξάμηνο το 2026. Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την επικείμενη Προεδρία ως εθνική αποστολή, με στόχο να τεθούν στο επίκεντρο οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τη Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τερέζ Μπλανσέ (Thérèse Blanchet) σηματοδοτεί την κορύφωση της εθνικής προσπάθειας για την επιτυχημένη ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, την 1η Ιανουαρίου 2026. Σε μια περίοδο όπου οι προετοιμασίες φθάνουν στην τελική τους φάση, η επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως, που χαρακτηρίζεται ως από τις σημαντικότερες προπαρασκευαστικές αποστολές, επιβεβαιώνει την πλήρη πολιτική, θεσμική και οργανωτική ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Λευκωσία αντιμετωπίζει την επικείμενη Προεδρία ως εθνική αποστολή, με στόχο να αναδειχθεί η Κύπρος σε έντιμο διαμεσολαβητή και αξιόπιστο ευρωπαϊκό εταίρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τη Γενική Γραμματέα Thérèse Blanchet και τον Γενικό Διευθυντή Θεσμικής και Γενικής Πολιτικής Didier Seeuws, τονίζοντας ότι η Προεδρία αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα και ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως σημείωσε o Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, λιγότερο από δύο μήνες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας, η Κύπρος έχει ολοκληρώσει μια εκτεταμένη και απαιτητική διαδικασία προετοιμασίας, ενώ οι επιχειρησιακές ομάδες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες έχουν ενισχυθεί ουσιαστικά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσδιόρισε ως κεντρικό πλαίσιο μια Προεδρία φιλόδοξη, απολύτως προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και με σταθερή επιδίωξη συναίνεσης, διαφάνειας και περιεκτικότητας. Τόνισε ότι η Κύπρος προσεγγίζει την Προεδρία ως συλλογική εθνική αποστολή που θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα προβάλλει τον ρόλο της ως νοτιοανατολικού συνόρου της Ένωσης και θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο ΠτΔ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, εκφράζοντας ευχαριστίες για τη θεσμική συνέχεια, την τεχνογνωσία και τη στήριξη που παρέχει στην Κυπριακή Προεδρία. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι η Ένωση καλείται να κινηθεί σε ένα σύνθετο και συχνά πρωτοφανές γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου ζητούμενο είναι να σταθεί με σταθερότητα, συνοχή και ικανότητα προβολής των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει την αυτονομία και την ανθεκτικότητά της, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια και άμυνα, τη συνεχή στήριξη προς την Ουκρανία, την ανταγωνιστικότητα με έμφαση στην απλοποίηση, τη διεύρυνση, την καινοτομία και την ολοκλήρωση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034, το οποίο χαρακτήρισε στρατηγικό εργαλείο για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Λευκωσία εισέρχεται στην τελική ευθεία με πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και με προσήλωση στην επιτυχία. Τόνισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο και ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν σε πλήρη συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ιδιαίτερα με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την οποία χαρακτήρισε αναντικατάστατο θεσμικό εταίρο.

Οι στόχοι της συνάντησης και ο συντονισμός

Κεντρικοί στόχοι της συνάντησης ήταν η επιβεβαίωση της ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ανάδειξη της Κύπρου ως έντιμου και αξιόπιστου διαμεσολαβητή, η διαβεβαίωση θεσμικής και οργανωτικής ετοιμότητας σε Λευκωσία και Βρυξέλλες, η αναγνώριση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας και ο συντονισμός σε κρίσιμους ευρωπαϊκούς φακέλους όπως η Ουκρανία, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ασφάλεια και άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και απλοποίηση, η διεύρυνση, η ενέργεια και το κλίμα, το διεθνές εμπόριο και η προσιτή στέγαση.

Ιδιαίτερη θέση στις συζητήσεις κατείχε η προετοιμασία του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, στις 23 και 24 Απριλίου 2026, με πιθανή συμμετοχή χωρών της Νότιας Γειτονίας και παρουσίαση εμβληματικών έργων του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, καθώς και ο συντονισμός για Υπουργική σύνοδο για την προσιτή στέγαση.

Οι εννέα ευαίσθητοι φάκελοι του επόμενου εξαμήνου

Η επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως πραγματοποιείται στην αποκορύφωση μιας διετούς προετοιμασίας. Η Κύπρος βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα με στόχο μια προεδρία που θα αποφέρει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα της Προεδρίας περιλαμβάνει 263 συναντήσεις, μεταξύ των οποίων 19 άτυπα Συμβούλια Υπουργών, 3 Υπουργικές Διασκέψεις και ένα Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων.

Η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση σημαντικών, ευαίσθητων και απαιτητικών φακέλων, όπως οι πιο κάτω εννέα (9) φάκελοι: το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), η Ουκρανία, η ανταγωνιστικότητα και η απλοποίηση, Σχέσεις ΕΚ/Συμβουλίου, Ασφάλεια και Άμυνα, Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός, η διεύρυνση, η Προσιτή Στέγαση και η Στρατηγική για τα νησιά.

Η στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εκτείνεται σε όλους τους τομείς: εκπαίδευση στελεχών, πρωτόκολλο, ασφάλεια, επικοινωνία και ημερολόγιο εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο εξαμηνιαίος οδικός χάρτης για την προσιτή στέγαση, ενόψει της παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Δεκέμβριο 2025, καθώς και η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση στην Κύπρο στις 11-12 Μαΐου 2026.

Οι προτεραιότητες

Άμυνα και Ασφάλεια

Ανταγωνιστικότητα

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)

Προσιτή Στέγαση Θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο των αρμοδίων Υπουργών για τη στέγαση

Μετανάστευση η Κύπρος θα φιλοξενήσει Υπουργική Συνάντηση για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου) Η Κύπρος θα επενδύσει στη συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, αντιμετωπίζοντας τα αίτια της μετανάστευσης, καταπολεμώντας τα δίκτυα παράνομης διακίνησης, αλλά και ανοίγοντας νόμιμες οδούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο Ως το κράτος μέλος της ΕΕ στο νοτιοανατολικότερό της άκρο, ετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε ενώπιών μας και με ξεκάθαρη δέσμευση να προωθήσουμε την ενότητα, να ενισχύσουμε τη συλλογική μας ανθεκτικότητα και να ενδυναμώσουμε τη φωνή της Μεσογείου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. το Σύμφωνο σηματοδοτεί ένα ιστορικό, θετικό βήμα μπροστά, σημειώνοντας ότι παρέχει την ευκαιρία για αναζωογόνηση των σχέσεων της ΕΕ με τη Νότια Γειτονία, στη βάση και συγκεκριμένων έργων που προωθούν τη συνδεσιμότητα, την αειφορία και την περιφερειακή σταθερότητα. Η ενίσχυση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη Μέση Ανατολή



Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι στη Λευκωσία, η δεύτερη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ προδιαγράφεται ως μια ουσιαστική, αξιόπιστη και επιτυχημένη Προεδρία. Μια Προεδρία που, όπως τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα φέρει το στίγμα της Κύπρου στην καρδιά της Ευρώπης.