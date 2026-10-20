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Ένα από τα πρώτα άρθρα που έγραψα για αυτή τη στήλη, στις αρχές του έτους, ήταν για το «Dead Internet Theory». Σήμερα σκέφτηκα να δω πως πάει αυτή η θεωρία.

Αφορμή στάθηκε ένα άρθρο που διάβασα για την ταινία «Gods Don’t Give Gifts», η οποία υποθέτω ότι θα μεταφραστεί ως «Οι Θεοί Δεν Κάνουν Δώρα» στα γραικικά. Πρόκειται για την πρώτη ταινία εξ ολοκλήρου φτιαγμένη από AI που θα προβληθεί στους κινηματογράφους των ΗΠΑ τον Δεκέμβρη. Σύμφωνα με το Variety, το στούντιο επέλεξε να καθυστερήσει την πρεμιέρα της ταινίας, φιλοδοξώντας να αποσπάσει υποψηφιότητες για Όσκαρ. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι προφανές ότι πολλοί άλλοι δημιουργοί θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιομηχανία του κινηματογράφου εν γένει. Το τρέιλερ είναι διαθέσιμο στο YouTube και σας συστήνω να το ψάξετε και να κρίνετε από μόνοι σας. Προσωπικά, το βρήκα αηδιαστικό και εύχομαι ολόψυχα να αποτύχει.

Βρίσκω πιο ανησυχητική την εντυπωσιακή εξέλιξη του Generative AI στο χώρο του ίντερνετ. Σας παρουσιάζω την Tiffany Sloan, έναν λογαριασμό στο Instagram που άνοιξε στις 11 Σεπτεμβρίου κι έχει ήδη πάνω από 400.000 ακολούθους. Μια ματιά στη φωτογραφία του άρθρου αρκεί για να καταλάβετε ποιο είναι το κοινό που την έχει αγκαλιάσει τόσο θερμά.

Η περσόνα είναι stand-up κωμικός που τυγχάνει να έχει λογαριασμό OnlyFans για όσους ενδιαφέρονται να τη «γνωρίσουν καλύτερα». Στις 3 Οκτωβρίου ο κωμικός George Brett Olson έβαλε ένα από τα αστεία της δίπλα σε δική του εμφάνιση, με ίδιο κείμενο, ίδιο περιβάλλον και σχεδόν ίδιο ντύσιμο. Ο Όλσον, μάλιστα, έχει βρει και άλλους λογαριασμούς που έχουν κλέψει τα αστεία του κατά τον ίδιο τρόπο, με περσόνες τεχνητών γυναικών για κάθε γούστο.

Ύστερα είναι ο Jean Philanthrope. Εμφανίστηκε στο Instagram τον Σεπτέμβριο, με καφέ κοστούμι, ξανθό καρέ και κατσαρό μουστάκι και άρχισε να κάνει σκιώδη πυγμαχία σε όλο και πιο παράξενα μέρη. Ξεπέρασε γρήγορα τις 228.000 ακολούθους και το κρυπτονόμισμα που φέρει το όνομά του, το $JEANPHIL, έφτασε κεφαλαιοποίηση 12,2 εκατομμυρίων δολαρίων προτού καταρρεύσει.

Λίγες μέρες μετά εμφανίστηκε ο Archibald Brown κι αυτός φτιαγμένος από μηχανή, με δικό του κρυπτονόμισμα. Άνθρωποι που δεν υπάρχουν αποκτούν κοινό και το κοινό γίνεται αγορά πριν προλάβει κανείς να ρωτήσει ποιος κρύβεται από πίσω.

Μερικοί γίνονται εύκολα θύματα τέτοιων λογαριασμών, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου φαίνεται να αντιδρά στον κατακλυσμό του AI περιεχομένου, που φαντάζει πλέον αναπόφευκτος. Δημοσκόπηση της Wall Street Journal στα τέλη Σεπτεμβρίου βρίσκει ότι το 63% των ενηλίκων στις ΗΠΑ να θέλει άμεσο πάγωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Έρευνα του Politico λέει ότι περίπου τα δύο τρίτα έχουν τουλάχιστον «μέτριο» άγχος μήπως η τεχνολογία καταστρέψει την ανθρωπότητα.

Η OpenAI και η Anthropic προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο. Σχεδιάζουν την απάντησή τους σε ενδεχόμενη μαζική κυβερνοεπίθεση, ή σε πολιτική εξέγερση ύστερα από καταστροφή που θα έχουν προκαλέσει τα μοντέλα τους. Η OpenAI τα λέει «ασκήσεις ετοιμότητας» και διευκρινίζει ότι τα σενάρια «δεν αντιμετωπίζονται ως αναπόφευκτα». Όταν, όμως, ετοιμάζεσαι για την επόμενη μέρα μιας εξέγερσης εναντίον σου, η διατύπωση δεν καθησυχάζει.

Η Anthropic, σύμφωνα με το Futurism, στήνει ήδη μηχανισμό παρακολούθησης των διαμαρτυριών, με λογική «προ-εγκλήματος».

Το συμπέρασμα είναι ότι το ίντερνετ όπως το ξέραμε έχει όντως πεθάνει και αντικαθίσταται, ολοένα και πιο γρήγορα, από την τεχνητή νοημοσύνη. Εύχομαι να κάνω λάθος, αλλά ένα ίντερνετ που χειροκροτεί την Tiffany Sloan και τον Jean Philanthrope δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Ελεύθερα, 18.10.2025