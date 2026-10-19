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Ακρίβεια, κρίση στη δημόσια παιδεία και κοινωνικές ανισότητες αναζωπυρώνουν τις διαμαρτυρίες. Η ιστορική μνήμη της Γαλλικής Επανάστασης παραμένει ζωντανή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα επανάσταση.

Η Γαλλία βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με ένα κύμα μαζικών κοινωνικών κινητοποιήσεων, που αποτυπώνει τη διεύρυνση της δυσαρέσκειας απέναντι στο κόστος ζωής, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Οι διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου 2026 έφεραν στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και καταστροφές δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Οι κινητοποιήσεις συνδύασαν τις διεκδικήσεις μαθητών για καλύτερες σχολικές συνθήκες με ευρύτερα αιτήματα εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων για υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, χαμηλότερες τιμές και προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Από τα σχολεία στην ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια

Οι κινητοποιήσεις των μαθητών είχαν ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, με αιτήματα για περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες σχολικές υποδομές και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Σε σχολεία, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες περιοχές, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν καταγγείλει ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρεις αίθουσες και προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Η δυσαρέσκεια ξεπέρασε σταδιακά τα όρια της εκπαίδευσης. Η ακρίβεια, οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και οι ανησυχίες για το μέλλον των δημόσιων υπηρεσιών έφεραν στο προσκήνιο ευρύτερα κοινωνικά αιτήματα. Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT υποστήριξε τις κινητοποιήσεις, ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μείωση των τιμών και ενίσχυση των υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα, η επανεμφάνιση συμβόλων και συνθημάτων που παραπέμπουν στα «Κίτρινα Γιλέκα» του 2018 υπενθυμίζει ότι η αίσθηση οικονομικής αδικίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικής έντασης στη Γαλλία.

Η σκιά του 1789

Η ιστορική μνήμη της Γαλλικής Επανάστασης βρίσκεται αναπόφευκτα στο υπόβαθρο αυτών των εξελίξεων. Το 1789, η οικονομική κρίση, η ακρίβεια, τα κοινωνικά προνόμια και ο πολιτικός αποκλεισμός μεγάλου μέρους του πληθυσμού συνέβαλαν στην αμφισβήτηση της μοναρχίας. Η κατάληψη της Βαστίλης στις 14 Ιουλίου αποτέλεσε σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, ενώ η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη διατύπωσε αρχές όπως η ελευθερία, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η εθνική κυριαρχία. Στη σημερινή Γαλλία, οι θεσμοί και οι κοινωνικές συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικοί. Οι πολίτες διαθέτουν εκλογικά δικαιώματα, λειτουργούν συνδικάτα και υπάρχουν θεσμικοί μηχανισμοί πολιτικής αντιπαράθεσης. Ωστόσο, η ιστορική αναλογία παραμένει χρήσιμη ως προς ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν οι πολίτες θεωρούν ότι οι οικονομικές δυσκολίες κατανέμονται άδικα και ότι η φωνή τους δεν ακούγεται, η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να μετατραπεί σε μαζική κινητοποίηση.

Η εμπειρία των Κίτρινων Γιλέκων

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», που ξεκίνησε το 2018 με αφορμή τις αυξήσεις φόρων στα καύσιμα, εξελίχθηκε σε ευρύτερη διαμαρτυρία για την αγοραστική δύναμη και τις κοινωνικές ανισότητες. Ανέδειξε τη δυσπιστία τμημάτων του πληθυσμού απέναντι στις πολιτικές αποφάσεις που θεωρούν ότι επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα. Οι σημερινές κινητοποιήσεις παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες, χωρίς να αποτελούν επανάληψη του ίδιου κινήματος. Οι διεκδικήσεις στην εκπαίδευση, οι εργασιακές ανησυχίες και το κόστος ζωής συγκροτούν ένα ευρύτερο πεδίο κοινωνικής αντιπαράθεσης.

Διαμαρτυρία και βία: δύο διαφορετικές πραγματικότητες

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια, εμπρησμούς, λεηλασίες και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι γαλλικές αρχές καταδίκασαν τις πράξεις βίας, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί ερωτήματα για τη χρήση αστυνομικών μέσων καταστολής και την προστασία των διαδηλωτών. Είναι σημαντικό να διακρίνεται το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία από τις πράξεις καταστροφής και βίας. Η συμμετοχή σε μια διαδήλωση δεν συνεπάγεται υποστήριξη κάθε ενέργειας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της. Αντίστοιχα, η αντιμετώπιση των επεισοδίων δεν αναιρεί την ανάγκη να εξετάζονται τα κοινωνικά αιτήματα που οδήγησαν ανθρώπους στους δρόμους.

Η δημοκρατία δοκιμάζεται στην καθημερινότητα

Η Γαλλία δεν βρίσκεται αυτομάτως μπροστά σε μια νέα επανάσταση. Βρίσκεται, όμως, αντιμέτωπη με μια σημαντική δοκιμασία κοινωνικής εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα του κράτους να διατηρεί λειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες, να αντιμετωπίζει τις οικονομικές πιέσεις και να διασφαλίζει ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εκτόνωση της έντασης. Η κληρονομιά του 1789 δεν βρίσκεται μόνο στα ιστορικά γεγονότα ή στα σύμβολα της επανάστασης. Βρίσκεται και στη διαρκή συζήτηση για το τι σημαίνουν στην πράξη η ελευθερία, η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μηχανικά. Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η κοινωνική ειρήνη δεν εξασφαλίζεται μόνο με την τήρηση των νόμων, αλλά και με την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και με την πεποίθηση ότι οι ανάγκες τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα που θέτουν σήμερα οι δρόμοι της Γαλλίας, ένα ερώτημα που ξεπερνά τα σύνορά της και αφορά ολόκληρη τη σύγχρονη Ευρώπη.

Δρ. Πέτρος Κημήτρης

School of Education

Saint Louis University, USA