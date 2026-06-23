Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε δύο γκολ, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ οδήγησε την Πορτογαλία σε μια πειστική αντίδραση (5-0) κόντρα στο Ουζμπεκιστάν.

Η Πορτογαλία έβγαλε αντίδραση, έπαιξε με την ένταση και την ποιότητα που αρμόζει σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης και διέλυσε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς στον 11ο όμιλο.

Σημειώνεται πως στις 23:00 άρχισε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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