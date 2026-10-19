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Συγκλονιστικό παιχνίδι έγινε στο ΓΣΠ, με την Ομόνοια να φτάνει στην ισοφάριση με γκολ στην τελευταία φάση. Στον αγώνα που έριξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής οι πράσινοι εξήλθαν ισόπαλοι 2-2 με τον Ολυμπιακό.

Οι μαυροπράσινοι είδαν στα μάτια το «τριφύλλι» και προηγήθηκαν με 2-0 χάρη σε τέρματα των Σάββα (32’) και Κυνηγόπουλου (35’). Η ομάδα του Μπεργκ μείωσε με τον Εβάντρο (45+1’), ενώ ο Τζούνις διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο φινάλε (90+12’). Ο ίδιος έχασε πέναλτι μερικά λεπτά νωρίτερα, καθώς ο Ταλιχμανίδης έπεσε σωστά και απόκρουσε.

Ενδεικτικό του πόσο έντονα έζησαν την αναμέτρηση όσοι την παρακολούθησαν, πέραν από τα πιο πάνω ακυρώθηκαν και δύο γκολ μετά από υπόδειξη του VAR. Αρχικά ήταν από πλευράς του Ολυμπιακού, όταν το φοβερό γκολ του Σάββα ακυρώθηκε για κοντρόλ με το χέρι, ενώ στην πορεία ακυρώθηκε και γκολ του Μοντνόρ για οφσάιντ.

Έστω αν ο στόχος ήταν η νίκη, οι περσινοί πρωταθλητές κατάφεραν έστω το τέλος να αποφύγουν την ήττα και πλέον μετράνε δώδεκα βαθμούς. Στους πέντε βαθμούς βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος «άγγιξε» την πρώτη του φετινή νίκη.

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