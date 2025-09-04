Διαφορές που είχαν μεταξύ τους κατά τη συγκατοίκηση φαίνεται να είναι η αιτία των μαχαιρωμάτων μεταξύ αλλοδαπών σήμερα τα ξημερώματα, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό. Ο 23χρονος ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την προφυλάκισή του για περίοδο 5 ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 23χρονος ύποπτος, αιτητής ασύλου από το Καμερούν, του οποίου το αίτημα εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, παραδέχθηκε προφορικά στη σκηνή του επεισοδίου ότι μαχαίρωσε τον 28χρονο πρώην συγκάτοικό του από το Κονγκό. Ισχυρίστηκε ότι είχαν διαφορές μεταξύ τους και επειδή – όπως είπε – ήταν θυμωμένος, τον μαχαίρωσε χωρίς να έχει καθαρό μυαλό.

Υπέδειξε στη συνέχεια το μαχαίρι, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Ακολούθως, ανακρινόμενος γραπτώς, έδωσε διάφορους ισχυρισμούς σε σχέση με τους λόγους που τον οδήγησαν να μαχαιρώσει τον 28χρονο, ανάμεσα στους οποίους και το γεγονός ότι προκλήθηκε.

Να σημειωθεί ότι ο 28χρονος αλλοδαπός από το Κονγκό μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάτρηση πνεύμονα και πνευμοθώρακα. Κρατήθηκε για νοσηλεία και, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Το επεισόδιο διαδραματίστηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης έξω από την οικία όπου διαμένει το θύμα, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και άλλα αλλοδαπά πρόσωπα.