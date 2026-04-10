Στη σύλληψη οκτώ προσώπων για διαφορετικά σοβαρά αδικήματα, προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια οργανωμένων περιπολιών με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη δημόσια ασφάλεια.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων, αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας, ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, επίθεση, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου, παράνομη κατοχή περιουσίας, οδήγηση οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 762 οχήματα και ελέγχθηκαν 985 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκειατροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 368 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 9 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 124καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ξεχωρίζουν επίσης, οι τέσσερις (4) καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οι εφτά (7) υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκωτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 117 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 12 έλεγχοι οδηγών.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένηαστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.