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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, διάρρηξη και κλοπή, τροχαία αδικήματα και παράνομη παραμονή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 596 οχήματα και ελέγχθηκαν 841 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 48 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 253 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 104 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 284 έλεγχοι αλκοόλης, με 21 θετικά αποτελέσματα, καθώς και 11 προκαταρκτικοί ελέγχοι νάρκοτεστ με πέντε θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.