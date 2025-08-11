Σε επιτάχυνση των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την εγκατάσταση νέων μονάδων αφαλάτωσης μέχρι το επόμενο καλοκαίρι προχωρά το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η αντιμετώπιση του χρόνιου και εντεινόμενου προβλήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων με στόχο την άμεση και αποτελεσματική υλοποίησή τους.

Μεταξύ των ενεργειών, έχει τροχοδρομηθεί η εγκατάσταση τεσσάρων κινητών μονάδων αφαλάτωσης, ενώ ήδη 12 από τις 13 μονάδες που παραχωρήθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτουργούν στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό της ΑΗΚ στη Μονή. Παράλληλα, λειτουργεί η πρώτη μονάδα στην Κισσόνεργα και προχωρούν οι εγκαταστάσεις σε Γαρύλλη και Λιμάνι Λεμεσού, ενισχύοντας την παροχή κατά 20.000 κ.μ. νερού ημερησίως για την επαρχία Λεμεσού.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία επιπλέον μονάδων σε Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Παράλληλα, έχουν εξασφαλιστεί €13,5 εκατ. για έργα μείωσης απωλειών νερού, τα οποία υλοποιούνται μέσω των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και των κοινοτήτων.

Το Υπουργείο υλοποιεί επίσης Σχέδιο Χορηγιών €3 εκατ. για μικρές ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης, με θετικά αποτελέσματα ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα, ενώ αξιοποιεί και καινοτόμες τεχνολογίες όπως η εφαρμογή «Σταγονο-μετρώ» του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» για την καταπολέμηση της σπατάλης νερού.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η καλλιέργεια κουλτούρας εξοικονόμησης παραμένει κρίσιμη, τονίζοντας πως στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση του πολυτιμότερου φυσικού πόρου – του νερού.

ΚΥΠΕ