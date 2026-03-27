Τεράστια διάκριση πέτυχε η Εθνική μας ομάδα των Ενόπλων, η οποία με τις σπουδαίες εμφανίσεις της εντός αγωνιστικού χώρου κατάφερε να εξασφαλίσει το ένα από τα δύο εισιτήρια της Ευρώπης, για τους Παγκόσμιους Θερινούς Στρατιωτικούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2027.

Στον όμιλο της, η Εθνική Ενόπλων, νίκησε την Ολλανδία με 4-2, το Λουξεμβούργο με 3-0, ηττήθηκε από τη Γαλλία, ενώ σήμερα εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης, νικώντας με 2-1 τη Γερμανία με γκολ του Πέτρου Ιωάννου και του Παναγιώτη Χαραλάμπους.

Στην αποστολή της Εθνικής Ενόπλων συμμετέχουν οι:

Συνταγματάρχης, Χρίστος Πιερή – Αρχηγός Κυπριακής Αποστολής Αστυνόμος, Μιχάλης Ιγνατίου – Προπονητής Αστυνόμος, Μιχάλης Τούμπας – Βοηθός Προπονητής Ηλίας Δημητρίου – Φυσιοθεραπευτής Χαράλαμπος Πισσούριος – Γυμναστής

Ποδοσφαιριστές:

Στρατιώτης, Σταύρος Παναγή Στρατιώτης, Χαράλαμπος Βαττής Στρατιώτης, Μάριος Πραξιτέλους Αρχιπυροσβέστης, Ανδρέας Γκουγούρης (C) Στρατιώτης, Ανδρέας Πατέτσας Στρατιώτης, Χρίστος Παπαδόπουλος Στρατιώτης, Κωνσταντίνος Παναγή Στρατιώτης Γιώργος Τζιώτης Στρατιώτης, Πέτρος Ιωάννου Στρατιώτης, Άννινος Νικολάου Πυροσβέστης, Ανδρέας Χατζικωσταντής Στρατιώτης, Σάββας Μίχος Στρατιώτης, Μάριος Φουκαρής Στρατιώτης, Μάριος Θεοχάρους Στρατιώτης, Μιχάλης Αρχοντίδης Στρατιώτης, Αλέξανδρος Ευσταθίου Στρατιώτης, Σάββας Αυγουστή Στρατιώτης, Γαβριήλ Ψηλογένης Στρατιώτης, Παναγιώτης Χαραλάμπους Πυροσβέστης, Χαράλαμπος Μούζουρος

Οι σκόρερ για την Κύπρο στον αγώνα με το Λουξεμβούργο ήταν οι Πέτρος Ιωάννου με δύο γκολ και ένα ο Παναγιώτης Χαραλάμπους. Στον Αγώνα με την Ολλανδία, σκόραρε δύο γκολ ο Ανδρέας Χατζικωνσταντή και από ένα γκολ οι Πέτρος Ιωάννου και Παναγιώτης Χαραλάμπους.

Το άλλο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα κριθεί στον αγώνα ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιρλανδία.

