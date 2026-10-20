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Σε σοβαρή καταγγελία για τριτοκοσμικές συνθήκες στη μεταφορά τυφλών ατόμων, με ακατάλληλο λεωφορείο, προχώρησε η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών. Αποκορύφωμα, πρόσφατο περιστατικό, στο οποίο το όχημα μεταφοράς σταμάτησε λόγω βλάβης με αποτέλεσμα άτομα με οπτική αναπηρία να κατέβουν στο δρόμο σε ώρα αιχμής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών:

Περίπου 25 τυφλοί εκπαιδευόμενοι μεταβαίνουν κάθε εβδομάδα στη Σχολή Τυφλών για την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης σε διάφορους τομείς. Η μετάβασή τους στη Σχολή γίνεται με μικρό λεωφορείο 20 θέσεων, το οποίο ξεκινά από την επαρχία Λάρνακας ή Αμμοχώστου, ανάλογα με την περίπτωση, και παραλαμβάνει τους τυφλούς από τον χώρο διαμονής τους.

Το ταξίδι προς και από τη Λευκωσία διαρκεί δύο και πλέον ώρες κάθε φορά. Για το ταξίδι αυτό χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ένα ακατάλληλο όχημα, με το οποίο ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι τυφλοί και τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η σωματική τους ακεραιότητα. Φτάνουν στη Σχολή Τυφλών εξουθενωμένοι και αναστατωμένοι.

Εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, οι εκπαιδευόμενοι τυφλοί εκφράζουν έντονα παράπονα όσον αφορά την καταλληλότητα του λεωφορείου που μισθώνεται για την εξυπηρέτησή τους, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προσβασιμότητά του.

Τα παράπονα αυτά αφορούν μηχανικά προβλήματα, την ασφάλεια του οχήματος, τον τρόπο οδήγησης από τους οδηγούς, που δεν φαίνεται να είναι «επαγγελματίες», καθώς και την πόρτα του λεωφορείου, η οποία θέτει σε κίνδυνο τους εκπαιδευόμενους, καθώς δεν ανοίγει εύκολα για την είσοδο και την έξοδό τους από αυτό.

Περαιτέρω, τα παράθυρα ανοίγουν ξαφνικά από μόνα τους κατά τη διαδρομή, χειμώνα και καλοκαίρι (είναι στερεωμένα με τέλι), ενώ υπάρχουν καθίσματα με πολύ φθαρμένες ταπετσαρίες, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να είναι υποχρεωμένοι να κάθονται στα σίδερα. Παράλληλα, το όχημα είναι πολύ λερωμένο και βρώμικο.

Λόγω της μηχανολογικής του κατάστασης, οι επιβάτες κινδύνευσαν πολλές φορές καθ’ οδόν. Κατά την αλλαγή ταχύτητας σε λεωφόρο της Αραδίππου, το όχημα τραντάχτηκε και πάλι και ακούστηκαν θόρυβοι κάτω από το λεωφορείο, με κίνδυνο να ανατραπεί.

Οι επτά τυφλοί που απέμειναν στο λεωφορείο κατέβηκαν στη μέση του δρόμου, ενώ η κυκλοφορία ήταν πυκνή λόγω ώρας αιχμής. Στο λεωφορείο επέβαιναν και τυφλοκωφοί, τους οποίους με δυσκολία συγκρατούσαν οι συνάδελφοί τους, αφού δεν γνώριζαν τι συνέβαινε και ήθελαν να κατέβουν.

Αφού περίμεναν για αρκετή ώρα, ενημέρωσαν τους δικούς τους, οι οποίοι τους παρέλαβαν από το σημείο, καθώς δεν είχαν άλλη επιλογή. Ούτε η εταιρεία ούτε η Σχολή Τυφλών μερίμνησαν για την παραλαβή τους από τη μέση του δρόμου.

Παρά τις σχετικές παραστάσεις που έγιναν τόσο προς τη Σχολή Τυφλών όσο και προς το Υπουργείο από τους τυφλούς, δεν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες για την αντικατάσταση του οχήματος με κατάλληλο, ασφαλές και προσβάσιμο μέσο μεταφοράς των τυφλών εκπαιδευομένων.

«Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την κατ’ εξακολούθηση άρνηση του Υπουργείου να αντικαταστήσει το επικίνδυνο και ακατάλληλο αυτό λεωφορείο που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι τυφλοί για τη μετάβασή τους από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία», έγραψε η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών στο Υπουργείο Παιδείας και σε άλλους αρμόδιους φορείς, χωρίς οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Η προκλητική αυτή περιφρόνηση των τυφλών συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους και υποβιβασμό τους σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, κάτι που δεν φαίνεται να απασχολεί καθόλου τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι δίνουν κούφιες υποσχέσεις στους τυφλούς, που με ζήλο για κατάρτιση υπόκεινται σε καθημερινή ταλαιπωρία, προκειμένου να φανούν χρήσιμοι στην κοινωνία.

Σε πρόσφατη επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που το Υπουργείο εξακολουθήσει να μη λαμβάνει υπόψη τους τυφλούς και να προσβάλλει την αξιοπρέπειά τους, θα τους αναγκάσει να τερματίσουν τη μετάβασή τους στη Σχολή Τυφλών, στερώντας τους το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η Οργάνωση ζήτησε επανειλημμένα να διερευνηθούν επιτέλους τα σοβαρά ζητήματα μεταφοράς των τυφλών, τα οποία, όπως αποδείχθηκε, θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.