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Η Αστυνομία Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα την υπόθεση που έφερε στην επιφάνεια το BBC, το οποίο ήγειρε θέμα απόκρυψης και μεταφοράς περιουσίας δισεκατομμυρίων του Ρόμαν Αμπράμοβιτς μέσω κυπριακών εταιρειών και επαγγελματιών συμβούλων.

Ο αξιωματικός του αρχηγείου Αστυνομίας, Ανδρέας Αναστασιάδης, κατά τη συζήτηση του θέματος στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών, ανέφερε πως όταν είδε το φως της δημοσιότητας το ρεπορτάζ του BBC (12/10/26), η Αστυνομία «άρχισε αυτεπάγγελτα συλλογή στοιχείων, προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν».

Βάσει των όσων ανέφερε, δεν έχει αποφασιστεί κατά πόσον θα ανοιχτεί φάκελος διερεύνησης, με τη συλλογή ανακριτικού υλικού.

Ο κ. Αναστασιάδης σε ερώτημα του βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη κατά πόσον η Νομική Υπηρεσία είχε ζητήσει από την Αστυνομία να διερευνήσει το θέμα, διευκρίνισε πως η Αστυνομία κινήθηκε χωρίς την παρέμβαση άλλου θεσμού.

Να σημειωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση, παρ΄ όλο που είχε λάβει πρόσκληση από το κοινοβουλευτικό σώμα προκειμένου να συμμετάσχει στην συζήτηση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Ανδρέας Ζαχαριάδης, ο οποίος τοποθετήθηκε και με τις δυο ιδιότητές του. Αυτή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κι αυτή του προέδρου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ).

Εξήγησε πως το Υπουργείο Οικονομικών με τη δημοσιοποίηση του θέματος ήρθε επαφή «με την εταιρεία που εμπλέκεται». Πρόσθεσε ότι δόθηκαν οι θέσεις της τελευταίας. Επεσήμανε, όμως, δυσκολίες στην όποια διερεύνηση καθώς τα επίμαχα γεγονότα που πραγματεύεται το δημοσίευμα αφορούν την περίοδο 2003-2006.

Ο κ. Ζαχαριάδης μιλώντας υπό την ιδιότητα του επικεφαλής της ΑΔΕΕλΕπ, ανέφερε πως η Αρχή της οποίας προΐσταται ιδρύθηκε το 2017 και σύμφωνα με νομική γνωμάτευση δεν μπορεί να εξετάσει υποθέσεις που προηγήθηκαν του έτους ιδρύσεως της.

Γενικότερα καμιά άλλη αρμόδια αρχή εποπτείας ή αρμόδιος θεσμός δεν έχει ασχοληθεί με την υπόθεση, όπως προέκυψε μέσα από τη συζήτηση. Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη συνεδρίαση αναφέρθηκε από προσκεκλημένους πως τα επίμαχα γεγονότα που παρουσιάζει το δημοσίευμα, φέρονται να διαδραματίστηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία ακολουθούντο πολύ διαφορετικές πρακτικές, οι οποίες πλέον ανήκουν στο παρελθόν.