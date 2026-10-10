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Για πολλούς, ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρωινής ρουτίνας, όμως όσα προσθέτουμε στο φλιτζάνι μας μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Νέα έρευνα στρέφει το ενδιαφέρον στη ζάχαρη, τα σιρόπια και τα λιπαρά που συνοδεύουν συχνά τον καφέ, εξετάζοντας πώς επηρεάζουν τη σχέση του δημοφιλούς ροφήματος με τη μακροζωία.

Ειδικότερα, μελέτη του Πανεπιστημίου Tufts, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καφέ συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, αλλά η ευνοϊκή αυτή συσχέτιση παρατηρήθηκε κυρίως όταν ο καφές καταναλωνόταν σκέτος ή με μικρές ποσότητες ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών.

Πόσα φλιτζάνια έκαναν τη διαφορά

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 46.222 ενήλικες ηλικίας 20 ετών και άνω στις ΗΠΑ, τα οποία είχαν συλλεχθεί από το 1999 έως το 2018. Στη συνέχεια, συνέδεσαν τις διατροφικές πληροφορίες με τα εθνικά αρχεία θανάτων. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν 7.074 θάνατοι, εκ των οποίων 1.089 οφείλονταν σε καρδιαγγειακά νοσήματα και 1.176 σε καρκίνο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση ενός έως λιγότερων από δύο φλιτζανιών καφέ ημερησίως συσχετίστηκε με 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση καφέ. Στα δύο έως λιγότερα από τρία φλιτζάνια, η διαφορά έφτανε το 17%. Πάνω από τα τρία φλιτζάνια δεν παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση του κινδύνου.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τι πρόσθεταν οι συμμετέχοντες στον καφέ τους, διαπίστωσαν ότι ο σκέτος καφές, αλλά και εκείνος με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετη ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά, συνδεόταν με περίπου 14% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με τη μη κατανάλωση καφέ. Αντίστοιχη στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν καταγράφηκε για τον καφέ με υψηλότερες ποσότητες αυτών των πρόσθετων συστατικών.

Πόση όμως ακριβώς είναι η λίγη ζάχαρη; Στη συγκεκριμένη μελέτη, το όριο ήταν λιγότερο από 2,5 γραμμάρια ανά φλιτζάνι περίπου 240 ml, δηλαδή περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού. Για τα κορεσμένα λιπαρά, χαμηλή ποσότητα θεωρήθηκε λιγότερο από 1 γραμμάριο ανά φλιτζάνι.

«Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με τις Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς, οι οποίες συνιστούν τον περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των κορεσμένων λιπαρών», δήλωσε η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, Bingjie Zhou.

Γιατί παίζει ρόλο στη μακροζωία ο καφές;

Ο καφές δεν περιέχει μόνο καφεΐνη. Αποτελεί ένα σύνθετο ρόφημα με πολλές βιοδραστικές ενώσεις και οι ερευνητές εκτιμούν ότι ορισμένες από αυτές ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από τις ευνοϊκές συσχετίσεις που έχουν καταγραφεί.

Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι ο καφές αποτελεί «συνταγή μακροζωίας». Η συγκεκριμένη έρευνα ήταν παρατηρητική και επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο καφές είναι αυτός που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου. Επιπλέον, τα δεδομένα για τη διατροφή βασίστηκαν σε αναφορές των ίδιων των συμμετεχόντων, γεγονός που αποτελεί έναν ακόμη περιορισμό. Ωστόσο, αν απολαμβάνουμε τον καφέ μας, ίσως αξίζει να μην τον μετατρέπουμε σε… επιδόρπιο. Λίγη ζάχαρη ή γάλα είναι διαφορετική υπόθεση από ένα μεγάλο ρόφημα φορτωμένο με ζάχαρη, σιρόπια και λιπαρά.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι οι ερευνητές, τα ευρήματα συμφωνούν με τις διατροφικές συστάσεις που προτείνουν περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των κορεσμένων λιπαρών.

ygeiamou.gr