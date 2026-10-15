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Στην αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε ο Ίλον Μασκ την ευθύνη για τους περιορισμούς στη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου. Ο επικεφαλής της SpaceX ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις για τη χρήση και την ταχύτητα σύνδεσης του στρατιωτικού συστήματος λαμβάνονται από τις αμερικανικές αρχές και όχι από την εταιρεία του, την ώρα που η ουκρανική κυβέρνηση συνδέει χρονικά τις δυσλειτουργίες με την επιδείνωση των σχέσεών της με την Ουάσινγκτον.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Μασκ απάντησε στις εκκλήσεις Ουκρανών αξιωματούχων για πλήρη αποκατάσταση της δορυφορικής σύνδεσης, η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο drones και την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Starlink connectivity at speeds of up to 160 km/h is being restored.



Removing Starshield’s speed limit entirely is now critical for Ukraine’s defense.



Thank you, @elonmusk. We hope for your continued support. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 14, 2026

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας θέλησε παράλληλα να διαχωρίσει το Starshield από το Starlink, δύο δορυφορικά συστήματα που αναπτύχθηκαν από τη SpaceX, αλλά προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις.

Το Starlink αποτελεί εμπορική υπηρεσία παροχής διαδικτύου μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για πολιτικές επικοινωνίες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Αντίθετα, το Starshield έχει σχεδιαστεί για κυβερνητική και στρατιωτική χρήση, με ενισχυμένες δυνατότητες ασφαλών επικοινωνιών.

Όπως διευκρίνισε ο Μασκ, η χρήση του Starlink περιορίζεται σε «πολιτικές ή αμυντικές δραστηριότητες» και δεν επιτρέπεται να αξιοποιείται για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, κάτι τέτοιο θα ήταν ακατάλληλο για μια εμπορική εταιρεία.

Τα ουκρανικά drones έχαναν τη σύνδεση πάνω από τα 160 χλμ./ώρα

Οι περιορισμοί επιβλήθηκαν το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, αιφνιδιάζοντας τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες βασίζονται στα δορυφορικά συστήματα της SpaceX για την καθοδήγηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς ρωσικούς στόχους, αλλά και για επιχειρήσεις αεράμυνας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η σύνδεση διακοπτόταν όταν τα drones ξεπερνούσαν την ταχύτητα των 100 μιλίων την ώρα, δηλαδή περίπου 160 χιλιομέτρων, επηρεάζοντας την εκτέλεση στρατιωτικών αποστολών.

Η αιφνίδια επιβολή των ορίων προκάλεσε έντονη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς το Starlink αποτελεί κρίσιμο εργαλείο τόσο για την επικοινωνία των ουκρανικών μονάδων στο μέτωπο όσο και για τη λειτουργία συστημάτων αντιμετώπισης ρωσικών επιθέσεων.

Την Τετάρτη, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η ποιότητα της σύνδεσης είχε βελτιωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν αρθεί πλήρως οι περιορισμοί.

«Η SpaceX εξακολουθεί να διατηρεί ένα όριο 161 χιλιομέτρων την ώρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα πραγματικά όρια ήταν πολύ χαμηλότερα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή καταγράφουμε βελτίωση της ποιότητας της σύνδεσης σε ταχύτητες έως 160 χιλιομέτρων την ώρα», ανέφερε το υπουργείο σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Οι ουκρανικές αρχές επισήμαναν ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τη SpaceX για την αποκατάσταση της υπηρεσίας.

Το αίτημα Φεντόροφ και η έκκληση Ζελένσκι στον Μασκ

Τη μερική αποκατάσταση της σύνδεσης επιβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης και ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχάιλο Φεντόροφ, ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια τον Μασκ, ζητώντας όμως την πλήρη άρση των περιορισμών.

«Η αποκατάσταση της σύνδεσης Starlink σε ταχύτητες έως 160 χιλιομέτρων την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πλήρης κατάργηση του ορίου ταχύτητας του Starshield είναι πλέον κρίσιμη για την άμυνα της Ουκρανίας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Starlink connectivity at speeds of up to 160 km/h is being restored.



Removing Starshield’s speed limit entirely is now critical for Ukraine’s defense.



Thank you, @elonmusk. We hope for your continued support. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 14, 2026

Ο Φεντόροφ ευχαρίστησε τον επικεφαλής της SpaceX και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Περίπου μία ώρα αργότερα, ο Μασκ απάντησε με την ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι ο έλεγχος του Starshield βρίσκεται στα χέρια της αμερικανικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει την αποκατάσταση της σύνδεσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δυσλειτουργίες οφείλονταν σε τεχνικό πρόβλημα.

«Ελπίζω ότι πρόκειται για λάθος, ίσως για ένα τεράστιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν γνωρίζω, αλλά ζητάμε να το ενεργοποιήσουν», δήλωσε σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Zelensky:



What was really strange, and what was not like between partners, they switched off Starlink. Absolutely crazy steps. pic.twitter.com/nU8jTapUie — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Το Κίεβο υποψιάζεται πολιτικά κίνητρα πίσω από τους περιορισμούς

Οι δυσλειτουργίες σημειώθηκαν σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας ερωτήματα στο Κίεβο για το εάν συνδέονται με τις πολιτικές διαφωνίες των δύο χωρών.

Ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, υποστήριξε ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι περιορισμοί σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στις αμερικανοουκρανικές σχέσεις.

«Είναι σαφές ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να είναι σύμπτωση και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram το πρωί της Τετάρτης.

Οι υποψίες αυτές διατυπώνονται ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο ενοχλημένος από τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ απείλησαν να περιορίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, εάν δεν αποδεχόταν την πρόταση του Τραμπ για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε την Τρίτη ότι διατύπωσε τέτοια απειλή.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για τις δηλώσεις του Μασκ σχετικά με τον έλεγχο των περιορισμών στο Starshield.

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις και 600.000 άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Τα προβλήματα στη δορυφορική σύνδεση συνέπεσαν με ένα νέο κύμα σφοδρών ρωσικών επιδρομών εναντίον της Ουκρανίας, κατά τις οποίες επλήγησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι στο Κίεβο, ενώ τουλάχιστον 600.000 κάτοικοι σε ολόκληρη τη χώρα έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιχείρηση «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις» που έχει πραγματοποιήσει η Ρωσία, σημειώνοντας ότι, παρότι σημαντικό μέρος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταρρίφθηκε, υπήρξαν και πλήγματα.

Κάτοικοι των περιοχών που δέχθηκαν επιθέσεις ανέφεραν ότι δεν είχαν λάβει προειδοποίηση για τα εισερχόμενα drones πριν από την πρόσκρουσή τους, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

Ζελένσκι από το Λονδίνο: «Ναι, αισθάνθηκα προδομένος»

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποίησε την Τετάρτη μονοήμερη επίσκεψη στο Λονδίνο, στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στις επιδεινούμενες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξή του στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε προδομένος μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Ρωσία για την εισαγωγή 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ.

«Πραγματικά, ναι… Αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα συναισθήματα ή όσα αισθάνομαι προσωπικά», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν ένιωσε προδομένος από την αμερικανική στάση.

Piers Morgan: Do you feel betrayed?



Zelensky: Yes. pic.twitter.com/7FhXFgKpWY — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Κατά την επίσκεψή του στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος τον υποδέχθηκε με μια θερμή αγκαλιά. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης ακρόαση από τον βασιλιά Κάρολο.

Πριν από την άφιξή του, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα επιταχύνει τις παραδόσεις ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων προς την Ουκρανία, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη ρωσικών drones.

«Είμαστε στο πλευρό σας και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», διαβεβαίωσε ο Μπέρναμ τον Ζελένσκι, επαναβεβαιώνοντας τη βρετανική υποστήριξη προς το Κίεβο.

protothema.gr