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Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (15/10) ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και υποσχέθηκε ότι η Μόσχα θα απαντήσει.

«Χτυπούν εδώ και εκεί. Τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν», δήλωσε ο Πούτιν όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Οι δηλώσεις του Πούτιν ήρθαν έπειτα από μια μεγάλη επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη ουκρανική επίθεση σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας.

Την Τετάρτη, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε επιτεθεί σε διυλιστήρια πετρελαίου στις περιφέρειες Σαράτοφ και Ριαζάν, αν και η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

ertnews.gr