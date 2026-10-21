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Ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε την βουλευτή Έλεν Χέινς, η οποία νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση.

Ο σύζυγός της, Φιλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας, γνωστοποιώντας ότι έχασε και τα δυο της πόδια από το ατύχημα. «Ακρωτηριάστηκαν και τα δυο της πόδια, αλλά τα καλά νέα είναι ότι η Χέλεν είναι ζωντανή και σε σταθερή κατάσταση», είπε.

Αυστραλία: «Ο δρόμος της Έλεν προς την ανάρρωση θα είναι μακρύς και δύσκολος»

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το BBC, «τα δύο πιο σημαντικά μέρη της Έλεν είναι «η καρδιά και το μυαλό της που είναι σε καλή κατάσταση».

Ο Φιλ Χέινς συνέχισε λέγοντας: «Ο δρόμος της Έλεν προς την ανάρρωση θα είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά ξέρουμε ότι είναι μαχήτρια».

Ο σύζυγος της Αυστραλής βουλευτή ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου και τους πολίτες για τη στήριξη.

Η 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής, γνωστή για τη μάχη της κατά της διαφθοράς και της κλιματικής αλλαγής, χτυπήθηκε από SUV το απόγευμα της Δευτέρας στη Γουανγκαράτα, μια πόλη που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη. Η Έλεν Χέινς στεκόταν κοντά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της όταν χτυπήθηκε από ένα Land Cruiser.

Police have charged Brendan Nugent over the 4WD attack on Helen Haines as footage reveals the moment rescuers came to the MP’s aid. FOLLOW LIVE UPDATES 👉 https://t.co/PSvAPyIz3E pic.twitter.com/cgtCwlxdLe October 21, 2026

Σε βάρος του 43χρονου οδηγού Μπρένταν Νιούτζεντ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη, εσκεμμένη πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και άσκηση βίας κατά δημόσιου λειτουργού. Κατηγορήθηκε επίσης για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου δήλωσε πως ο 43χρονος πάσχει από εγκάρσια μυελίτιδα, μια σπάνια νευρολογική πάθηση, ενώ παράλληλα λάμβανε θεραπεία για διάσειση. Ο Μπρένταν Νιούτζεντ δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και θα παραμείνει υπό κράτηση έως ότου εμφανιστεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου στις 4 Φεβρουαρίου 2027.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και οι αρχές αρνήθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε εικασία, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Australian MP Helen Haines lost a leg and remains in critical condition after a car attack outside her office. The suspect has been charged with dangerous driving and intentionally causing serious injury. pic.twitter.com/JhfcML5qsU — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 20, 2026

protothema.gr / iefimerida.gr