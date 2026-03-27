Μαίνεται για 28η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να εξαπολύει ευρείας κλίμακας επιθέσεις σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη αλλά και σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ακόμη επίθεση σε ιρανικά εργοστάσια ενέργειας, μεταθέτοντας την προθεσμία κατά 10 ημέρες, έως τις 6 Απριλίου 2026. Τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «πηγαίνουν πολύ καλά».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Παρασκευή ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας τοποθεσίες στο Ισραήλ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν «ένα ευρύ κύμα επιθέσεων που στόχευαν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης» νωρίς την Παρασκευή.

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια ισραηλινή επιδρομή έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού νωρίς την Παρασκευή, καθώς οι ανταποκριτές του AFP άκουσαν αρκετές εκρήξεις από το προπύργιο της Χεζμπολάχ, το οποίο το Ισραήλ έχει πλήξει επανειλημμένα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ άσκησε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγορώντας την ότι οδηγεί τον στρατό σε πόλεμο χωρίς σαφή στρατηγική και με ανεπαρκή αριθμό στρατιωτών.

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχες στο νότιο Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Επιθέσεις κατά στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων σε Ισραήλ και κράτη του Κόλπου

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πλήγματα εναντίον τοποθεσιών στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον υπόστεγου όπου γίνεται, κατ’ αυτόν, συντήρηση αμερικανικής κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

ΗΑΕ: Έτοιμα να συμμετάσχουν σε διεθνή ναυτική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να ενημέρωσαν την Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δυτικούς συμμάχους ότι προτίθενται να λάβουν μέρος σε πολυεθνική ναυτική αποστολή με στόχο την επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος του Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας σε μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

The United Arab Emirates has told allies it would join a multinational maritime task force aimed at reopening the Strait of Hormuz, the Financial Times reports.



Στόχος η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ενέργειας

Η ενδεχόμενη δημιουργία της πολυεθνικής δύναμης αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, που έχει επηρεάσει άμεσα τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα το σχετικό ρεπορτάζ.

