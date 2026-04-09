Την έντονη αγανάκτησή της για τους θανάτους και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο εξέφρασε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, απευθύνοντας έκκληση για άμεση προστασία των αμάχων.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, η ΔΕΕΣ τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την περιοχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια, την προστασία και την αξιοπρέπεια των αμάχων στον Λίβανο.

Όπως επισημαίνεται, έπειτα από περισσότερες από πέντε εβδομάδες εχθροπραξιών, ο πληθυσμός έχει επείγουσα ανάγκη ανακούφισης από τη βία, με τις ανθρωπιστικές ανάγκες να αυξάνονται συνεχώς.

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι η κατάσταση για τους πολίτες γίνεται ολοένα δυσκολότερη, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται και οι επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό εντείνονται.

We are outraged by the devastating death and destruction in densely populated areas across Lebanon today following intensified military operations.

Γιατροί χωρίς σύνορα: «Χαοτική» η κατάσταση στα νοσοκομεία

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières – MSF) ανέφερε ότι οι ομάδες της συνέδραμαν στη διαχείριση της μαζικής διακομιδής τραυματιών, μεταξύ των οποίων και παιδιά, στο δημόσιο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού.

Ο Κρίστοφερ Στόουκς, συντονιστής της MSF στον Λίβανο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, περιέγραψε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, σημειώνοντας ότι διακομίζονται συνεχώς τραυματίες με σοβαρά τραύματα από θραύσματα και έντονες αιμορραγίες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ένας από τους τραυματίες εισήχθη στο νοσοκομείο έχοντας χάσει και τα δύο του πόδια, ενώ οι ιατρικές ομάδες καλούνται να διαχειριστούν ολοένα αυξανόμενο αριθμό περιστατικών.

Καταγγελίες για επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα χαρακτήρισαν απαράδεκτους τους βομβαρδισμούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, κάνοντας λόγο για επιθέσεις που πλήττουν άμεσα τον άμαχο πληθυσμό.

Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Στόουκς, οι αδιάκοπες επιθέσεις εναντίον αμάχων πρέπει να σταματήσουν, ενώ υπογράμμισε ότι οι εξαναγκαστικοί και επανειλημμένοι εκτοπισμοί πληθυσμών συνιστούν έγκλημα πολέμου και θα πρέπει να τερματιστούν άμεσα.

Explosions rocked Lebanon's capital, Beirut, on Wednesday as the Israeli military carried out "the largest strike against Hezbollah terrorists since the beginning of Operation Roaring Lion" – Israel's campaign against the Islamic Republic.



Βαρύς απολογισμός θυμάτων

Σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν από το κύμα βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως άνευ προηγουμένου για την παρούσα σύγκρουση.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και η μεταφορά τραυματιών σε νοσοκομεία της περιοχής.

Κηρύσσει εθνικό πένθος η χώρα

Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με σχεδόν 200 νεκρούς στη χώρα την Τετάρτη.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο Πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».

ΚΥΠΕ, protothema.gr