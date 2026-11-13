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Η Ancoria Bank λάνσαρε πρόσφατα έναν νέο τρεχούμενο λογαριασμό κατάθεσης μισθού, τον φeefrεε: με μηδενικές χρεώσεις τήρησης λογαριασμού, δωρεάν χρεωστική κάρτα χωρίς ετήσια τέλη και συνδρομή, δωρέαν SEPA για μεταφορές χρημάτων και πιστωτικό τόκο από το πρώτο ευρώ κατάθεσης, με πίστωση στο τέλος κάθε χρόνου!

Με κεντρικό μήνυμα «Ancoria φeefrεε και… FEEL FREE», η νέα καμπάνια αναδεικνύει την ελευθερία που προσφέρει o λογαριασμός αφού εστιάζει σε ό,τι έχει αληθινή σημασία.

Παράλληλα, όσοι ανοίξουν τρεχούμενο λογαριασμό κατάθεσης μισθού φeefrεε έως τις 6 Δεκεμβρίου συμμετέχουν σε κλήρωση για δωρεάν ταξίδι στη Βιέννη με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για δύο άτομα! Για τη συμμετοχή στην κλήρωση ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο μεγάλος τυχερός θα ανακοινωθεί στις 8 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ!

Σημείωση: Η Τράπεζα δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της για νομικούς, κανονιστικούς ή άλλους λόγους και να αποσύρει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.