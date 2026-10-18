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Το Home of the Brave, μια οργάνωση με έντονη επικοινωνιακή δράση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε μέσω της ιστοσελίδας Semafor ότι θα διπλασιάσει τις δαπάνες για την καμπάνια του για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων με μηνύματα κατά του Τραμπ στο Μίσιγκαν, το Οχάιο και την Αϊόβα.

Το κόστος των νέων πινακίδων σε δρόμους θα ανέλθει στο 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ ήδη έχει δαπανηθεί ποσό 1,25 εκατ. δολαρίων.

Τα νέα σχέδια ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των διαφημιστικών πινακίδων του Home of the Brave σε περισσότερες από 350. Οι διαφημιστικές πινακίδες επιτίθενται στον Τραμπ για τις υψηλότερες τιμές τροφίμων, επικρίνουν τους Ρεπουμπλικάνους για την υποστήριξη των δασμών του Τραμπ και συνδέουν τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου με τον αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους για τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

INS