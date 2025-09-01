Βρίσκουν εύκολα ή δύσκολα εργασία οι Κύπριοι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας ή της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες νέους για το επαγγελματικό τους μέλλον, και τα στοιχεία της Eurostat δίνουν την εικόνα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, 8 στους 10 πρόσφατους απόφοιτους δευτεροβάθμιας, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας το προηγούμενο έτος και οι αριθμοί δείχνουν ότι η επαγγελματική απορρόφηση ήταν σχετικά εύκολη.

Η Κύπρος κατατάσσεται στην 14η θέση από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ποσοστό άμεσης επαγγελματικής απορρόφησης αποφοίτων μεσαίας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών να ανέρχεται στο 83,5%, ξεπερνώντας τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 82,3%.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εurostat δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών, με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης να καταγράφονται στην Ολλανδία (91,6%) και τη Γερμανία (90,5%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφηκαν στην Ιταλία (69,6%), την Ελλάδα (73,2%) και τη Ρουμανία (75,0%). Στις υπόλοιπες χώρες το ποσοστό απασχόλησης για το 2024 ήταν: Μάλτα 88,6%, Σλοβακία 88,3%, Ουγγαρία 88%, Ιρλανδία 87,7%, Τσεχία και Αυστρία 86,5%, Σουηδία 85,8%, Δανία 85%, Σλοβενία 84,6%, Πολωνία 84,5%, Εσθονία 84,4%, Φιλανδία 82,5%, Κροατία 81,4%, Βουλγαρία 80,9%, Βέλγιο και Πορτογαλία 79,7%, Ισπανία 79%, Λιθουανία 78,1%, Λουξεμβούργο 77,9%, Λετονία 76,9%, Γαλλία 76,8%.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης παίζει καθοριστικό ρόλο όταν οι πρόσφατοι απόφοιτοι αναζητούν εργασία. Οι απόφοιτοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και γενικά ήταν καλύτερα προστατευμένοι από τους κινδύνους της ανεργίας σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που εισήλθαν στην αγορά εργασίας με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.