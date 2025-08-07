Στο 3,8% διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2025, ελαφρώς αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τον Μάιο (3,7%), αλλά σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 4,9% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2024. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο παραμένει στους 19 χιλιάδες, σημειώνοντας σταθερότητα τους τελευταίους δύο μήνες. Το ποσοστό ανεργίας είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος τον Ιούνιο ανήλθε στο 5,9% για την Ε.Ε. και στο 6,2% για την Ευρωζώνη.

Κατακόρυφη μείωση στην ανεργία των νέων στην Κύπρο

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη καταγράφεται στην ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών αφού η Κύπρο έχει το χαμηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με της άλλες χώρες της ευρωζώνης. Το ποσοστό διατηρήθηκε στο 6,0% τον Ιούνιο, πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (14,7%) και της Ευρωζώνης (14,1%). Η Κύπρος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη, με τον αριθμό των ανέργων σε αυτή την κατηγορία να παραμένει στους 2 χιλιάδες.

Ανισότητες ανά φύλο

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες στην Κύπρο αυξήθηκε στο 4,8% τον Ιούνιο από 4,5% τον Μάιο, ενώ στους άνδρες συνεχίστηκε η πτωτική πορεία, φθάνοντας στο 2,8% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερα πρότυπα που παρατηρούνται και στην υπόλοιπη Ε.Ε., όπου η ανεργία στις γυναίκες (6,0%) παραμένει υψηλότερη από αυτή των ανδρών (5,7%).

Σταθερότητα στην Ε.Ε., αποκλιμάκωση στην Ευρωζώνη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. παρέμεινε σταθερό στο 5,9% για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,2%, επίσης αμετάβλητο σε σχέση με τον Μάιο, αλλά μειωμένο σε σχέση με το 6,4% τον Ιούνιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων στην Ε.Ε. εκτιμάται στα 12,967 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 10,7 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρωζώνη.

Συγκριτικά με τον Μάιο, η ανεργία μειώθηκε κατά 23 χιλιάδες άτομα στην Ε.Ε. και κατά 62 χιλιάδες στην Ευρωζώνη. Σε ετήσια βάση, καταγράφηκε μείωση 125 χιλιάδων ανέργων στην Ε.Ε. και 293 χιλιάδων στην Ευρωζώνη.