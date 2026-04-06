Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους για τα ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά από το κράτος λόγω της εκδήλωσης αφθώδους πυρετού ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός.

Στην επιστολή, η οποία στάλθηκε στις 6 Απριλίου 2026, οι οργανώσεις αναφέρουν ότι, με βάση το άρθρο 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΚ) 349/2005, το πλήρες χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αγοραία αξία των ζώων που θανατώθηκαν θα πρέπει να καταβληθεί στους ιδιοκτήτες τους εντός 90 ημερών από τη θανάτωση.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το άρθρο 3 στοιχείο α) του ίδιου κανονισμού προβλέπει ρητά πως η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή καλύπτει την άμεση και προσήκουσα αποζημίωση των εκτροφέων, δηλαδή χρηματική αποζημίωση, και όχι αγορά και παράδοση ζωντανών ζώων από τις αρμόδιες αρχές.

Με βάση αυτή την ερμηνεία, οι αγροτικές οργανώσεις εκφράζουν τη θέση ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν επιτρέπει αυτό που, όπως αναφέρουν, είχε ειπωθεί από την κυβέρνηση, δηλαδή την ανάληψη από το κράτος της διαδικασίας για εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό και παράδοσή τους στους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, η αγορά ζώντων ζώων για αντικατάσταση δεν θεωρείται επιλέξιμη για κοινοτική συγχρηματοδότηση. Για τον λόγο αυτό, οι οργανώσεις ζητούν να αποζημιωθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι για όλα τα ζώα που θανατώθηκαν, με χρηματικό ποσό αντίστοιχο της αγοραίας τους αξίας, και το κράτος να καλύψει το κόστος μεταφοράς νέων ζώων από το εξωτερικό μέσω εθνικών πόρων.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι εντός της ίδιας προθεσμίας των 90 ημερών θα πρέπει να καταβληθούν και οι αποζημιώσεις για τα υπόλοιπα ζητήματα που προέκυψαν από την κρίση, περιλαμβανομένων της απώλειας εισοδήματος, του γάλακτος, των υλικών που καταστράφηκαν, καθώς και των δαπανών για σιτηρά, σανούς, ενσίρωμα και απολύμανση.

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι έχουν ήδη περάσει 45 ημέρες από την πρώτη θανάτωση ζώων, δηλαδή ο μισός χρόνος από την προθεσμία που προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο, και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι υπάρχει ήδη καθυστέρηση στις διαδικασίες.

Στην παρέμβασή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν την επαναλειτουργία των μονάδων τους.

Όπως αναφέρουν, κοινός στόχος θα πρέπει να είναι η επανεκκίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, αφού προηγουμένως τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες του σχετικού πρωτοκόλλου, ιδίως σε ό,τι αφορά την περίοδο αναμονής μετά την απολύμανση και την επιβεβαίωση αρνητικών αποτελεσμάτων στα ζώα-μάρτυρες που θα εισαχθούν στις μονάδες.

Οι αγροτικές οργανώσεις επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους για άμεση στήριξη των παραγωγών, επισημαίνοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να διασφαλιστεί η ομαλή επαναλειτουργία της κτηνοτροφικής δραστηριότητας μετά το πλήγμα από την υποχρεωτική θανάτωση ζώων.