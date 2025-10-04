Μετά την απάντηση της Χαμάς, είναι κρίσιμη η πλήρης εφαρμογή της πρότασης του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος επαναβεβαίωσε «την υποστήριξη της Κύπρου στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

Πρόσθεσε ότι, μετά την απάντηση της Χαμάς, «η πλήρης εφαρμογή (της πρότασης) είναι κρίσιμη. Επικροτώ τις συνεχιζόμενες μεσολαβητικές προσπάθειες και η Κύπρος στηρίζει ένθερμα όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, προς όφελος της περιοχής μας», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.