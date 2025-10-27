Η Τουρκία ενδέχεται να επανεξετάσει τη στάση της στο Κυπριακό και να επαναφέρει στην ατζέντα το ζήτημα της «επανένωσης», εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει συγκεκριμένα κίνητρα και η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδείξει πολιτική βούληση και τολμηρές κινήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλόγλωσσης ιστοσελίδας Middle East Eye, καταριανών συμφερόντων.

Ο φιλοκυβερνητικός Τούρκος δημοσιογράφος Ραγίπ Σοϊλού αναφέρει ότι Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτιμά πως, σε αντίθεση με το 2020, όταν η Άγκυρα στήριξε έντονα τον Ερσίν Τατάρ, αυτή τη φορά «άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν στη βόρεια Κύπρο». Ο ίδιος αξιωματούχος θεωρεί ότι η νίκη του Τουφάν Έρχιουρμαν μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για επανεκκίνηση των συνομιλιών «για την επανένωση».

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται επίσης ότι ο ηγέτης του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δήλωσε πως «δεν θα επιτρέψει στη βόρεια Κύπρο να ξεφύγει από τον έλεγχο της Τουρκίας», αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσάρτησης. Η δημοσιογράφος Νεβσίν Μενγκιού σχολιάζει ότι ο Μπαχτσελί συχνά ξεκινά από «την πιο ριζοσπαστική θέση» για να διευρύνει το περιθώριο ελιγμών του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Ανώτερη τουρκική πηγή, την οποία επικαλείται το Middle East Eye, υποστηρίζει ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να αναθεωρήσει τη στάση της εάν η Λευκωσία δείξει πραγματική πρόθεση επίλυσης. «Η μπάλα είναι τώρα στην πλευρά των Ελληνοκυπρίων», ανέφερε η πηγή, σημειώνοντας πως ένα «πακέτο κινήτρων» από την ΕΕ, όπως πρόσβαση στο πρόγραμμα SAFE, αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και ενίσχυση οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης. Η ίδια πηγή φέρεται να πρόσθεσε ότι «στην εξίσωση μπορεί να προστεθεί και ο Τραμπ», χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι στην Άγκυρα αυξάνεται η ανησυχία για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πρόσφατη αγορά ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας Barak MX από τη Λευκωσία χαρακτηρίζεται ως ενέργεια που «ενδέχεται να επιτρέψει τη συλλογή πληροφοριών για τουρκικές στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, φέρεται να δήλωσε ότι οι συγκεκριμένοι εξοπλισμοί «αυξάνουν τις εντάσεις και δεν προσφέρουν την αποτρεπτική ισχύ που αναμένουν οι Ελληνοκύπριοι».

Σύμφωνα με το Middle East Eye, η ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ μπορεί να ωθήσει την Άγκυρα να προωθήσει εκ νέου τον διάλογο για το Κυπριακό ως μέσο «διπλωματικής εξισορρόπησης» στην περιοχή.

