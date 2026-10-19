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Τη σημασία του έντυπου Τύπου και της υπεύθυνης δημοσιογραφίας υπογράμμισε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την έκδοση της εφημερίδας «Εστία».

Προσερχόμενος στην επετειακή εκδήλωση «150 Χρόνια Εστία – Ελλάδα – Κύπρος», η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Αναστασιάδης χαιρέτισε τα 150 χρόνια ζωής «μιας εφημερίδας που έγραψε ιστορία», ενώ τόνισε «πόση σημασία έχει ο έντυπος Τύπος, η υπεύθυνη δημοσιογραφία σε σύγκριση με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που σήμερα, δυστυχώς, στις πλείστες όσες φορές με πλήρη ανευθυνότητα δημιουργούν τα όσα βιώνουμε ή τα όσα κακά, αν θέλετε, βιώνουμε».

«Ένα είναι η υπεύθυνη δημοσιογραφία, οι κώδικες συμπεριφοράς και η υπευθυνότητα και άλλο είναι αυτό που παρακολουθούμε, είπε.

Καταλήγοντας, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε στην εφημερίδα «Εστία» να συνεχίσει την πορεία της για πολλές ακόμη δεκαετίες ή και εκατονταετηρίδες, προς εξυπηρέτηση, όπως είπε, του εθνικού συμφέροντος.