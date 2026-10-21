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Υπάρχουν πολιτικοί που, όταν αποχωρούν από την εξουσία, αφήνουν πίσω τους έργο. Υπάρχουν, όμως, κι εκείνοι που αφήνουν πίσω τους συντρίμμια. Αυτούς, όταν τους βλέπεις να επιχειρούν να παραδώσουν και μαθήματα επί παντός επιστητού, είναι δύσκολο να αποφύγεις την οργή. Σε αυτή την κατηγορία, την πρωτοκαθεδρία διεκδικεί ο Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δύο παράλληλες παρεμβάσεις του χθες, φρόντισε να μας υπενθυμίσει ότι μπορεί να έφυγε από το Προεδρικό, όμως, δεν πρόκειται να μας κάνει τη χάρη να μας αφήσει ήσυχους. Κάθε τρεις και λίγο, επανεμφανίζεται. Επιχειρεί από καθέδρας, να μας κάνει διαφόρων ειδών μαθήματα!

Πήγε στην επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία και έσπευσε να μας κάνει μαθήματα δημοσιογραφίας και δεοντολογίας. «Ένα είναι η υπεύθυνη δημοσιογραφία, οι κώδικες συμπεριφοράς και η υπευθυνότητα και άλλο είναι αυτό που παρακολουθούμε», αποφάνθηκε δίκην προφέσορα.

Μάλιστα! Ο Νίκος Αναστασιάδης, σε ρόλο αυστηρού καθηγητή, εξηγεί στους δημοσιογράφους τι εστί υπευθυνότητα. Προφανώς, δεν του αρέσουν όσα γράφονται τα τελευταία χρόνια για τον ίδιο. Αντί να αναλογιστεί γιατί ένας πρώην Πρόεδρος εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο τόσο έντονης δημόσιας κριτικής, προτιμά να βαθμολογεί τους δημοσιογράφους. Πώς να το κάνουμε, όμως, η αυτοκριτική είναι απαιτητική άσκηση. Οι υποδείξεις προς τους άλλους είναι πολύ εύκολες.

Βεβαίως, δεν περιορίζεται μόνο στους δημοσιογράφους. Το επιχειρεί παντού με κάθε ευκαιρία. Πριν από μερικούς μήνες, είχε κάνει μάθημα και στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για το πώς έπρεπε να προσεγγίσει την έρευνά της για το «Κράτος Μαφία». Συχνά πυκνά, κάνει μάθημα και στους συναγερμικούς για την κομματική τους συμπεριφορά. Τώρα ήταν η σειρά των δημοσιογράφων. Με τέτοια πολυπραγμοσύνη, ευλόγως απορεί κάποιος αν προλαβαίνει να παρακολουθεί την πολιτική πραγματικότητα και όσα άφησε πίσω του.

Την ίδια ώρα, σε podcast στον ΑΝΤ1, έπιασε στο στόμα του και τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Του έκανε κι αυτού μάθημα. Του υπέδειξε ότι δεν έπρεπε να επικαλεστεί προδοσία από στελέχη του ΔΗΣΥ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2023. Έπρεπε να την έπαιρνε όλη πάνω του σημείωσε ο… άμεμπτος! Όπως έπραττε και ο ίδιος δέκα χρόνια με τα στραβά και τα ανάποδα που συνέβαιναν επί διακυβερνήσεως του. Με αποκορύφωμα το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Που κραύγαζε η διεθνής κοινότητα κι εκείνος απαντούσε ότι είναι που μας ζήλευαν!

Δεν έφτανε, όμως, μόνο το μάθημα. Προχώρησε ακόμη περισσότερο. Όταν πιστεύεις ότι εκτός από προφέσορας της δημοσιογραφίας είσαι και διδάκτωρ στην πολιτική, δεν σε συγκρατεί τίποτα. Έσπευσε να υποδείξει ότι πρέπει ΔΗΣΥ και Νίκος Χριστοδουλίδης να συμφωνήσουν από τώρα πως όποιος εκ των δύο περάσει στο δεύτερο γύρο, θα υποστηριχθεί από τον άλλο!

Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αντί να αφήσει τα μέλη του ΔΗΣΥ να επιλέξουν υποψήφιο και να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση την ψήφο των πολιτών, σπεύδει να προεξοφλήσει την ανάγκη μιας συμφωνίας διάσωσης!

Από τη μια, υποβαθμίζει τις πιθανότητες του υποψηφίου του κόμματός του, πριν καν εξασφαλίσει το χρίσμα. Του αφαιρεί, δηλαδή, εκ προοιμίου την όποια δυναμική. Ταυτόχρονα, είναι σαν να λέει στους συναγερμικούς πως το κόμμα τους κατέρχεται με δύο υποψηφίους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς πολιτικού μάρκετινγκ.

Η επίσημη Πινδάρου φυσικά και δεν αναμένεται να απαντήσει. Υπάρχουν, όμως, και μερικοί πολιτικά αθυρόστομοι. Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος, του απάντησε εύστοχα, χαρακτηρίζοντας την προσέγγισή του ηττοπαθή!

Όπως γίνεται αντιληπτό, το πρόβλημα είναι η επιστροφή του ελέφαντα (όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου) στα δωμάτια της Πινδάρου. Εκείνου που, πριν από τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, έκανε τη βόλτα του και άφησε πίσω του πολιτικά συντρίμμια, διχασμό και εσωστρέφεια. Επιστρέφει για να τους εξηγήσει πώς πρέπει να πορεύονται!

Το φαινόμενο πρέπει να μελετηθεί επιστημονικά! Αντιλαμβάνεται ο Αναστασιάδης, έστω και στο ελάχιστο, πόσο βαραίνει η δική του πολιτική κληρονομιά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο ΔΗΣΥ; Πρόκειται για εκείνον, η διακυβέρνηση του οποίου στιγματίστηκε από το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, το οποίο προκάλεσε διεθνή διασυρμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόκειται για εκείνον, η διακυβέρνηση του οποίου άφησε ένα σωρό μεγάλα έργα να αιωρούνται. Από το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό μέχρι το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς και την ηλεκτρική διασύνδεση.

Και όμως, παρόλα αυτά, εμφανίζεται ως ο θεματοφύλακας των πάντων. Της υπεύθυνης δημοσιογραφίας, της θεσμικής τάξης, της ορθολογικής κομματικής συμπεριφοράς, της ορθόδοξης πολιτικής στάσης… Το σενάριο ξεπερνά και την πιο ευφάνταστη σάτιρα.

Η κοινωνία έχει δει. Έχει ακούσει. Έχει διαβάσει. Και έχει μνήμη. Η υστεροφημία κανενός δεν διασώζεται με μαθήματα προς τους άλλους. Ούτε, βεβαίως, με μηδενιστικούς χαρακτηρισμούς κομματικών συναγωνιστών ή δημοσιογράφων και άλλων. Κρίνεται από τα πεπραγμένα του και από τις συνέπειες των επιλογών του.

Όσο για τον ΔΗΣΥ, ας αποφασίσει επιτέλους αν θέλει να κοιτάξει μπροστά ή αν θα συνεχίσει να κάνει κύκλους γύρω από το παρελθόν του. Ένας ελέφαντας μέσα σε ένα δωμάτιο ή ένα κομματικό γραφείο, δεν είναι απλώς ενοχλητικός. Είναι καταστροφικός.

Όταν, λοιπόν, ο ελέφαντας επιμένει να επιστρέφει, το ερώτημα δεν είναι γιατί το κάνει. Είναι γιατί οι υπόλοιποι εξακολουθούν να του ανοίγουν την πόρτα!