Με δύο γκολ του Ουναΐ και τον Ραχίμι να σφυρίζει τη… λήξη, το Μαρόκο «καθάρισε» με 3-0 τον Καναδά και έφυγε για τους «8» του Μουντιάλ.

Το ματς

Το Μαρόκο θέλησε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχοντας την κατοχή στο ξεκίνημα. Ακολούθως ο Καναδάς ανέβασε την ένταση, πίεσε ψηλά, πήρε την μπάλα και την κατοχή και έγινε αφεντικό του ματς.

Είχε δύο πολύ καλές στιγμές στα πρώτα δέκα λεπτά. Στο 5’ Ντε Φουζερόλ τροφοδότησε με κεφαλιά-πάσα τον Ντέιβιντ, ο οποίος βρέθηκε φάτσα με τον Μπουνού, με τον Μαροκινό γκολκίπερ να λέει «όχι».

Στο 10’ έγινε ακόμα μεγαλύτερη φάση, με τον Αχμέντ να κλέβει και να βρίσκει κάθετα τον Ολουγουασέγι, ο οποίος είχε περισσότερο για να εκτελέσει, αλλά ο Μπουνού τον σταμάτησε.

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