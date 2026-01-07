Τουλάχιστον €9.700.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 08/01/2026, μετά το τζακ-ποτ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Στη 2η κατηγορία (5) βρέθηκαν δύο (2) τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από €100.000 το καθένα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κλήρωσης παρά την απουσία νικητή στην κορυφαία κατηγορία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 10, 19, 27, 29

Τζόκερ ο αριθμός: 12

Οι κληρώσεις Τζόκερ του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.