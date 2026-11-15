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Δείτε αναλυτικά τα φαρμακεία που διανυκτερεύουν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, με διευθύνσεις, σημεία αναφοράς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παντέλα Παναγιώτα: Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10, Λακατάμια. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου. Τηλ.: 22327100, 22327102.

Χαγκούδης Ανδρέας: Λεωφόρος Στροβόλου 244Γ, Στρόβολος. Έναντι πρώην «Sun Tower». Τηλ.: 22049296, 96118353.

Χατζηαποστόλου Αντώνης: Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 37Α, Λευκωσία. Δρόμος Junior English School. Τηλ.: 22311416, 99513314.

Τσακμάκης Θεόκλητος: Αγίου Ανδρέου 64, Παλλουριώτισσα. Απέναντι από Ταχυδρομείο και αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από περίπτερο «Άμστερνταμ». Τηλ.: 22260566.

Καρή Χριστιάνα: Ανδρέα Αβρααμίδη 50, Στρόβολος. Απέναντι από νοσοκομείο «Αρεταίειο». Τηλ.: 22771999, 22351072.

Κυριάζου Άννα Μαρία: Ηνωμένων Εθνών και Μητέρας Τερέζας 1Α, Καλλιθέα, Δάλι. Μετά τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg», προς το εστιατόριο «Ιδάλιον» αριστερά, δίπλα από το περίπτερο «Anytime». Τηλ.: 22313525.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νεοκλέους Άντρια: Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, κατάστημα 234, Κάτω Πολεμίδια. Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από «Coffee Island». Τηλ.: 25322333, 99824908.

Αβραάμ Χριστίνα: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111, Λεμεσός. 150 μέτρα δυτικά από τη φρουταρία «Λιμνιά». Τηλ.: 25521212, 99362307.

Μενελάου Παυλίνα: Λεκορπουζιέ 32, Λεμεσός. Περιοχή «Νάαφι», βόρεια φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», δεύτερο στρίψιμο αριστερά και 200 μέτρα στα αριστερά. Τηλ.: 25251122, 25102995.

Λίμπερμαν Σιηρίτ: Θέκλας Λυσιώτη 23Α, Λεμεσός. Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο. Τηλ.: 25044308, 96497660.

Λεωνίδου Νατάσα: Κολωνακίου 60, Άγιος Αθανάσιος. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECTROLINE». Τηλ.: 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντίνου Καλλιόπη: Σόλωνος 3, Δρομολαξιά. Πλατεία Δρομολαξιάς. Τηλ.: 24427906, 96237223.

Νίνος Ιωάννης: Πίνδου 9, Λεωφόρος Αγίων Αναργύρων, «LAMBROS COURT», κατάστημα 3, Λάρνακα. Τηλ.: 24100115.

Χριστοδούλου Μαργαρίτα: Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2, Λάρνακα. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως. Τηλ.: 24652440, 24644385.

ΠΑΦΟΣ

Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα: Λεωφόρος Ελλάδος 11, Πάφος. Στο ύψος της εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τηλ.: 26100292, 97743242.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία: Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς. Τηλ.: 26321745, 99214260.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Λοΐζου Δέσποινα: 1ης Απριλίου 228, «ΦΩΤΙΑΝΑ COMPLEX», Παραλίμνι. Τηλ.: 23250061, 97553997.

Λεοντίου Αντωνία: Ελευθερίας 71, Δερύνεια. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά». Τηλ.: 23821380.