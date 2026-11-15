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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξόντωσαν διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ο διοικητής Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο 53χρονος Αμπού Γιούνις ήταν διοικητής της ταξιαρχίας της Ράφα, τμήμα του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ένας διοικητής της, ο οποίος συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, σκοτώθηκε εξαιτίας ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος.

Στο ίδιο πλήγμα, που έγινε σε δρόμο του Χαν Γιούνις, τραυματίστηκαν και αρκετοί πολίτες.

Η Χαμάς ανέφερε πως ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, γνωστός και ως Αμπού Μαχμούντ, εντάχθηκε το 1991 στην στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης και είχε ηγετικούς επιχειρησιακούς ρόλους στη Ράφα προτού αναλάβει διοικητής της τοπικής ταξιαρχίας. Ενημέρωσε πως η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής στη Χαν Γιούνις.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Σχεδόν 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.

protothema.gr