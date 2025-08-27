Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (27/08) στο πλοίο «Daleela», το οποίο εκτελεί δρομολόγια από και προς τη Λεμεσό, με την Αστυνομία να εξετάζει αιφνίδιο-αφύσικο θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, το οποίο έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Λεμεσό.

Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εργαζόταν μόνιμα στην Κύπρο.

Κατά την άφιξη του πλοίου στο Λιμάνι Λεμεσού, μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις. Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, αφού οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Τα αίτια θανάτου του άνδρα αναμένεται να εξακριβωθούν με τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού του.

Η εταιρεία αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση για το συμβάν εντός της ημέρας.

Την διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο αστυνομικός σταθμός του Αγίου Ιωάννη Λεμεσού.