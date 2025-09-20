Στη σύλληψη δεύτερου προσώπου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, στη Λεμεσό, την περασμένη Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για 47χρονο κάτοικο Λεμεσού, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε βάσει μαρτυρίας, που προέκυψε εναντίον του. Τη σύλληψη του 47χρονου ακολούθησε έρευνα στην οικία και το αυτοκίνητό του, κατά τη διάρκεια της οποίας παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και τελεί υπό εφταήμερη κράτηση, 35χρονος κάτοικος Λευκωσίας. Ο 35χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη, όταν σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία και τα οχήματά του, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού, μεικτού βάρους 977 γραμμαρίων, MDMA “Ecstasy”, μεικτού βάρους 40 γραμμαρίων και κάνναβης, μεικτού βάρους 176 γραμμαρίων.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.