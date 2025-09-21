Αγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε έξι ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, τα οποία υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ βρίσκονταν σε χώρο του Δήμου Αραδίππου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας «η σκηνή εξετάστηκε από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, την Πυροσβεστική και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε, το οποίο παραπέμπει στο παρόν στάδιο, σε κακόβουλη ενέργεια».

Πρόκειται για ακινητοποιημένα αυτοκίνητα «σε μη χρησιμοποιήσιμη κατάσταση τα οποία βρίσκονταν σε ειδικό περιφραγμένο χώρο του Δήμου Αραδίππου και ήταν τοποθετημένα σε σημείο, στο οποίο δεν έγινε αποψίλωση ξηρών αγριόχορτων, γεγονός που βοήθησε στην επέκταση της πυρκαγιάς. Από την πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν προς το παρόν, άγνωστα, τα έξι οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές».

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 11.41 σήμερα το πρωί οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας και Αθηένου ανταποκρίθηκαν με τρία οχήματα σε πυρκαγιά σε έξι ακινητοποιημένα οχήματα σε περιφραγμένο χώρο του Δήμου Αραδίππου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν και δύο οχήματα του Τμήματος Δασών, προστίθεται.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο είκοσι περίπου λεπτά μετά το ξέσπασμα της, ενώ τις εξετάσεις και τα αίτια της διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου.

ΚΥΠΕ