Συναγερμός στην Αστυνομία, η οποία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Γιώργου Χριστοδουλίδη. Ο 13χρονος απουσιάζει από τις 15/10/2025, από τον χώρο διαμονής του στο Γέρι.

Ο 13χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70 μ. περίπου, με κοντά καστανιά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του, φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντή μπλούζα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.