Η πανδημία της COVID-19 υπήρξε σημείο καμπής για την Ευρώπη. Έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες αλλά και την αναγκαιότητα μιας πιο ενιαίας, συντονισμένης απάντησης σε υγειονομικές κρίσεις.

Από το σοκ εκείνης της περιόδου γεννήθηκε η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την Υγεία (HERA), ένας νέος ευρωπαϊκός θεσμός που φιλοδοξεί να αποτελέσει την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις απειλές δημόσιας υγείας.

Στόχος της δεν είναι μόνο η ετοιμότητα για την επόμενη πανδημία, αλλά και η θωράκιση της Ευρώπης απέναντι σε νέες προκλήσεις, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τη μικροβιακή αντοχή και τις γεωπολιτικές αστάθειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος αν και μικρό κράτος-μέλος, έχει κρίσιμο ρόλο να παίξει. Από την ενίσχυση της συνεργασίας σε κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες μέχρι την προσαρμογή στις αυξημένες πιέσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή, η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για την υγειονομική ασφάλεια. Η HERA δεν είναι ένας απομακρυσμένος μηχανισμός των Βρυξελλών, είναι εργαλείο που μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε σωτήρια φάρμακα, καινοτόμες θεραπείες και συλλογική προστασία εκεί όπου τα εθνικά όρια είναι στενά.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής DG HERA, Laurent Muschel βρέθηκε την περασμένη βδομάδα στην Κύπρο για μια ενημερωτική ημερίδα και μίλησε στον Φιλελεύθερο για τις προκλήσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή δημόσια υγεία από τους ιούς με πανδημικό δυναμικό και τη μικροβιακή αντοχή (AMR), μέχρι τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

«Η HERA δίνει προτεραιότητα στις αναδυόμενες απειλές, ώστε να διασφαλίσει την ετοιμότητα και τις δράσεις αντιμετώπισης στον τομέα των ιατρικών αντίμετρων. Αυτό περιλαμβάνει τις ελλείψεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη, παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση και την διανομή τους», επεσήμανε.

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την Υγεία (HERA) δημιουργήθηκε μετά την πανδημία COVID-19. Πως αξιολογείτε την ετοιμότητα της Ευρώπης σήμερα σε σχέση με το 2020;

Η πανδημία έπιασε όλους εξ απροόπτου και ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο υπόλοιπος κόσμος ήταν έτοιμος για μια κρίση τέτοιας κλίμακας. Ανταποκρινόμενη, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θεσπίστηκε μέσω ενός ισχυρότερου πλαισίου συνεργασίας, ενισχυμένων επιστημονικών οργανισμών και πρωτοφανούς χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει όσα χρειάζονται, για να ενισχύσει την υγειονομική της ασφάλεια και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.

Η HERA δημιουργήθηκε το 2021 ως μέρος αυτής της δομικής αναδιάρθρωσης, αποτελώντας την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις υγειονομικές απειλές. Διασφαλίζει την γρήγορη πρόσβαση σε ιατρικά μέτρα σε περίπτωση κρίσης, ενισχύει την καινοτομία και την ανάπτυξη σωτήριου προστατευτικού εξοπλισμού, οργανώνει κοινές προμήθειες κρίσιμων σωτήριων αντίμετρων σε επίπεδο ΕΕ και ενδυναμώνει την παραγωγική ικανότητα για την ενίσχυση της αυτονομίας μας.

Από το 2021, έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο ιατρικό απόθεμα στην ιστορία μας.

Η HERA στηρίζει, επίσης, παγκόσμιους εταίρους στην ανάπτυξη των συστημάτων επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και των παραγωγικών τους ικανοτήτων, ενώ συνεχίζουμε να αντιδρούμε δυναμικά σε επιδημίες από ιούς όπως Mpox, Έμπολα, Μάρμπουργκ, όπου και αν εμφανίζονται.

Η HERA ηγήθηκε της εργασίας για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ιατρικά αντιμέτρα τον περασμένο Ιούλιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να προστατεύσει τους πολίτες με αποτελεσματικά και με ασφαλή εργαλεία, από εμβόλια έως θεραπείες, διαγνωστικά και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Η ετοιμότητα απαιτεί συνεχή προσπάθεια και προσοχή. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό, είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση. Το κόστος της υγειονομικής ετοιμότητας σήμερα είναι μια επένδυση στο μέλλον των κοινωνιών και των οικονομιών μας.

Επομένως, ποια είναι η απάντησή σας σε αυτούς που υποστηρίζουν πως οι προτεινόμενες δαπάνες της ΕΕ για ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας θα υποβιβάσουν τις δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση;

Το γεωπολιτικό περιβάλλον ξεκάθαρα δείχνει πως η ετοιμότητα και η ανταπόκριση σε απειλές της υγείας αποτελεί μέρος των σχεδιασμών της ΕΕ για ασφάλεια και άμυνα. Η ιδέα ότι οι δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ υπονομεύουν τη χρηματοδότηση της υγείας και της εκπαίδευσης παραβλέπει τις σαφείς συνέργειες μεταξύ αυτών των τομέων. Η ασφάλεια και η υγεία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν μπορούμε να έχουμε το ένα χωρίς το άλλο.

Οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας συνδέονται με ζητήματα δημόσιας υγείας όσον αφορά την ετοιμότητα για πανδημίες, τις αλυσίδες εφοδιασμού ιατρικών προϊόντων και τις κυβερνοαπειλές προς τα νοσοκομεία. Αυτό απαιτεί συντονισμένες προσεγγίσεις αντί για ξεχωριστές και ανταγωνιστικές προτεραιότητες.

Η συνεργασία πολιτικών και στρατιωτικών φορέων δημιουργεί τεχνολογίες διπλής χρήσης που εξυπηρετούν τόσο τις αμυντικές όσο και τις πολιτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής έρευνας και των συστημάτων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η δομή του προϋπολογισμού της ΕΕ επιτρέπει συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων δαπανών.

Οι αμυντικές επενδύσεις μπορούν να ωφελήσουν τα συστήματα υγείας μέσω προόδων στην ιατρική τεχνολογία και ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ δίνουν στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ευκαιρίες να δημιουργήσουν τέτοιες συνέργειες που μεγιστοποιούν τα οφέλη σε ασφάλεια, υγεία και εκπαίδευση, αντί να δημιουργούν ανταγωνισμό μεταξύ τους.



Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ;

Η HERA δίνει προτεραιότητα στις αναδυόμενες απειλές, ώστε να διασφαλίσει την ετοιμότητα και τις δράσεις αντιμετώπισης στον τομέα των ιατρικών αντίμετρων. Αυτό περιλαμβάνει τις ελλείψεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη, παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση και την διανομή τους.

Οι ιοί με επιδημικό και πανδημικό δυναμικό αναγνωρίστηκαν ως μεγάλη προτεραιότητα. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις εντοπίζονται σε ιούς του αναπνευστικού ή σε ιούς που μεταδίδονται μέσω επαφής και έχουν πανδημικό δυναμικό, δηλαδή αυτούς με υψηλή μεταδοτικότητα και ιστορικό ή πιθανότητα πρόκλησης εκτεταμένων επιδημιών και στη συνέχεια σε ιούς που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών ή ζώων και έχουν επιδημικό δυναμικό.

Με λίγα λόγια τους ιούς των οποίων η εξάπλωση επιταχύνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.

Τέτοιες απειλές έχουν ιδιαίτερη σχέση με την ΕΕ, την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο και ειδικότερα για την Κύπρο, δεδομένου του θερμού της κλίματος.

Μια ακόμη απειλή που αναγνωρίστηκε είναι η μικροβιακή αντοχή (AMR), η οποία αποτελεί αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία, απειλώντας την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών θεραπειών και αυξάνοντας το βάρος των μολυσματικών ασθενειών.

Τελευταίο και εξίσου σημαντικό πρέπει να προετοιμάσουμε τα συστήματα υγείας μας για σενάρια ένοπλων συγκρούσεων και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (CBRN) απειλών.

Αυτό αποτελεί βασικό συστατικό της ενίσχυσης της υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ, υπό το πρίσμα του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της ασταθούς γεωπολιτικής κατάστασης.

Έχετε ήδη αναφερθεί στην κλιματική αλλαγή η οποία αναμένεται να δημιουργήσει νέους κινδύνους για την υγεία. Με ποιο τρόπο η HERA προετοιμάζεται; Έχετε συστάσεις για την Κύπρο που αναμένεται ότι θα αποτελέσει hot spot της κλιματικής αλλαγής;

Η Ευρώπη βιώνει ολοένα και μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονα κύματα καυσώνων. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες μετάδοσης για ασθένειες που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών, όπως ο δάγγειος πυρετός, ο τσικουνγκούνια και ο ιός Ζίκα.

Η Κύπρος έχει αντιμετωπίσει κρούσματα του Δυτικού Νείλου τα τελευταία χρόνια, κάτι που αποτελεί σχετικά νέο φαινόμενο. Η κλιματική αλλαγή θα εντείνει αυτούς τους κινδύνους σε όλη τη Μεσόγειο.

Αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης και διεύρυνσης της αποτελεσματικής καταπολέμησης των κουνουπιών και της διαθεσιμότητας ιατρικών αντίμετρων για τη θεραπεία των αναδυόμενων ασθενειών που μεταδίδονται από αυτά τα έντομα.

Από την πλευρά μας, στηρίζουμε ενεργά τα κράτη μέλη μέσω πολλών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων τριών στοχευμένων δράσεων με επενδύσεις ύψους €40 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της επιτήρησης, των προγραμμάτων ελέγχου, των διαγνωστικών δοκιμών και την ανάπτυξη τουλάχιστον δύο φαρμακευτικών προϊόντων για τη θεραπεία του δάγγειου πυρετού, για τον οποίο δεν υπάρχουν σήμερα συγκεκριμένες θεραπείες.

Στην Κύπρο και αλλού, ο έλεγχος των κουνουπιών και η επιτήρηση των ασθενειών είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες πριν και κατά τη διάρκεια των περιόδων υψηλού κινδύνου, ώστε να είναι σε επαγρύπνηση και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.



Με ποιο τρόπο η ΕΕ διασφαλίζει πως τα μικρότερα κράτη μέλη, όπως η Κύπρος δεν θα μείνουν πίσω στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας;

H EE χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό τα κράτη μέλη, ώστε να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων υγεία τους. Μια πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων (EU4Health, Horizon, Digital Europe and others) συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση για ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, την αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των επαγγελματιών, καθώς και τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας.

Αν και αυτές οι δραστηριότητες δεν εμπίπτουν όλες στην αρμοδιότητα της HERA, αποτελούν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για τον τομέα της υγείας συνολικά, από τις οποίες οι Ευρωπαίοι πολίτες θα επωφεληθούν σημαντικά.



Σε ποια υποστήριξη από την HERA μπορεί να αποβλέπει η Κύπρος σε ότι αφορά τις σπάνιες ασθένειες και την πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος αγοράς της;

Για τα φάρμακα που στοχεύουν σε σπάνιες ασθένειες, η HERA εργάζεται για να ευθυγραμμίσει τις προσπάθειες προμηθειών με τις δράσεις εθνικών φορέων, όπως οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στην Κύπρο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

Αυτή η συντονισμένη προσέγγιση επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνενώνουν πόρους και να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε θεραπείες που διαφορετικά θα ήταν εκτός εμβέλειας για μικρότερα συστήματα υγείας.

Σημαντικό είναι ότι προτείναμε τον Κανονισμό για τα Κρίσιμα Φάρμακα (Critical Medicines Act), ο οποίος, μόλις εγκριθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω αυτό το πλαίσιο, επιτρέποντας την κοινή προμήθεια φαρμάκων για σπάνιες, μη μεταδοτικές ασθένειες, διευρύνοντας έτσι το πεδίο στήριξης που είναι διαθέσιμο σε χώρες όπως η Κύπρος.

Όσον αφορά τα καινοτόμα φάρμακα πιο γενικά, η HERA στηρίζει τα κράτη μέλη μέσω των πρωτοβουλιών Κοινής Προμήθειας. Όπως σε όλες τις κοινές προμήθειες, παρέχει συντονισμό και διαδικαστική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, βοηθώντας χώρες όπως η Κύπρος να συμμετέχουν αποτελεσματικά και να επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας.

Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και πλατφορμών, των οποίων η σημασία υπερβαίνει τα λοιμώδη νοσήματα.

Ο πρόσφατα εγκαινιασμένος Ευρωπαϊκός Κόμβος Εμβολίων (European Vaccine Hub) προωθεί την ανάπτυξη νέων εμβολίων mRNA, γεφυρώνοντας παράλληλα το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανικών εταίρων.

Μέσω αυτών των μηχανισμών, η HERA διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχουν πρόσβαση στα εργαλεία και τη γνώση που χρειάζονται για να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας τους και να παρέχουν ποιοτική φροντίδα στους πληθυσμούς τους.



Πως μπορεί η Κύπρος να συμβάλει πιο ενεργά στις πρωτοβουλίες κοινής προμήθειας και έρευνας σε επίπεδο ΕΕ;

Η συμμετοχή της Κύπρου στις πρωτοβουλίες κοινής προμήθειας και έρευνας σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι μόνο ευπρόσδεκτη, αλλά και ουσιαστική. Με τον Μηχανισμό Κοινής Προμήθειας, κάθε κράτος μέλος προσφέρει πολύτιμες γνώσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση επιτυχημένων αποτελεσμάτων.

Η πανδημία ήταν μια ισχυρή υπενθύμιση του τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί, αντί κάθε χώρα να προσπαθεί μόνη της.

Η Κύπρος μπορεί να συμβάλει με πολλούς ουσιαστικούς τρόπους. Πρώτον, με την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως τα εθνικά χρονοδιαγράμματα προμηθειών, οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι υλικοτεχνικοί περιορισμοί. Αυτό βοηθά ώστε οι συμβάσεις να προσαρμόζονται καλύτερα στα διαφορετικά εθνικά πλαίσια.

Εξίσου σημαντική είναι και η γενική ανατροφοδότηση που μπορεί να παρέχει η Κύπρος για το πώς λειτουργεί η προμήθεια ιατρικών αντίμετρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων, των αναγκών και των προτεραιοτήτων. Αυτού του είδους οι πληροφορίες ενισχύουν τη συνολική συνάφεια και αποτελεσματικότητα των δράσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Η φωνή της Κύπρου σε αυτά τα φόρουμ βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι μικρότερες αγορές λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ότι οι τελικές συμφωνίες εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων.

Στον τομέα της έρευνας, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη η μεγαλύτερη συμμετοχή οργανισμών της Κύπρου σε έργα που χρηματοδοτούνται από τη HERA. Η ενεργός εμπλοκή της Κύπρου προσθέτει πραγματική αξία στην ετοιμότητα υγείας και στην αλληλεγγύη της ΕΕ.

Κάθε συμβολή βοηθά στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η δημόσια εμπιστοσύνη στους θεσμούς έχει κλονιστεί. Με ποιο τρόπο η HERA μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τις ιατρικές αρχές;

Η εμπιστοσύνη δεν κτίζεται μόνο με λέξεις αλλά μέσω δράσης και δημιουργώντας απτά αποτελέσματα που προστατεύουν τους πολίτες και αποδεικνύουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Η πιο φανερή δράση που ανέλαβε η ΕΕ για να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν ο συντονισμός της κοινής προμήθειας εμβολίων και θεραπειών.

Ακριβώς, για αυτό καταφέραμε να ανατρέψουμε την πορεία της πανδημίας. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία της HERA είναι ο Μηχανισμός Κοινής Προμήθειας, που επιτρέπει στις χώρες που συμμετέχουν να αγοράζουν ιατρικά αντίμετρα από κοινού.

Αυτός ο μηχανισμός διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα ήταν δυνατό λόγω του μεγέθους της αγοράς τους.

Παράλληλα, ενισχύει την ετοιμότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού, κάτι ουσιώδες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κοινού. Έχουν ολοκληρωθεί πολυάριθμες κοινές προμήθειες για εμβόλια, θεραπείες και μέσα ατομικής προστασίας (PPE).

Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ;

Αυτές οι πρωτοβουλίες, που συντονίζονται από τη HERA, έχουν επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε αναδυόμενες υγειονομικές απειλές.

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους υπογράφηκε σύμβαση κοινής προμήθειας που προσφέρει σε 17 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, πρόσβαση σε πάνω από 27 εκατομμύρια δόσεις πανδημικού εμβολίου γρίπης, έτοιμες να διατεθούν όταν κηρυχθεί πανδημία. Αυτές οι επιτυχίες είναι κάτι πολύ περισσότερο από αριθμοί, αντιπροσωπεύουν μια συντονισμένη, έγκαιρη προσέγγιση για την υγειονομική ασφάλεια.

Δείχνουν ότι η ΕΕ μπορεί να δράσει αποφασιστικά και συλλογικά, διασφαλίζοντας ότι κανένα κράτος μέλος δεν μένει πίσω.

Τελικά, η εμπιστοσύνη καλλιεργείται όταν οι πολίτες βλέπουν ότι οι θεσμοί τους είναι προετοιμασμένοι, ανταποκρίνονται και συνεργάζονται για το κοινό καλό. Η αποστολή της HERA είναι να καταστήσει αυτή την εμπιστοσύνη όχι απλώς δυνατή αλλά αναπόφευκτη.



Σας ανησυχεί η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ιατρική, την επιστήμη και τη δημόσια υγεία που δημιουργείται από την παραπληροφόρηση και τις ψεύτικες ειδήσεις;

Η παραπληροφόρηση και οι ψεύτικες ειδήσεις είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Σε υγειονομικές κρίσεις, η εσκεμμένη διάδοση παραπληροφόρησης και παραπλανητικών ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμένου χειρισμού και της διαστρέβλωσης επιστημονικών δεδομένων για πολιτικά ή άλλα οφέλη κοστίζει ζωές και πρέπει να αντιμετωπίζεται αποφασιστικά.

Η επιστήμη και τα αποδεικτικά στοιχεία καθοδηγούν πάντοτε τις δράσεις μας. Η ενημέρωση του πληθυσμού και η εμπιστοσύνη των πολιτών οικοδομούνται πάνω στη διαφάνεια και την καθαρή επικοινωνία.

Όλες οι δράσεις μας βασίζονται στα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα, με την υποστήριξη των επιστημονικών μας οργανισμών, οι οποίοι μας βοηθούν να παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση κατανοητή και προσιτή στους πολίτες.

Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή έχει προχωρήσει σε πολλές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. Με το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης τα κράτη μέλη έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να αναφέρουν άμεσα, να μοιράζονται πληροφορίες και να συντονίζουν την αντίδρασή τους σε εκστρατείες ξένης χειραγώγησης της πληροφορίας.

Αυτές οι δράσεις συμπληρώνονται και από εκστρατείες επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι οποίες βοηθούν τους πολίτες να ενδυναμωθούν και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.