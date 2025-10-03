Στο κελί για περίοδο έξι ημερών τέθηκε ο 24χρονος ύποπτος σε σχέση με τον εμπρησμό αυτοκινήτου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου στη Λεμεσό. Η φωτιά, η οποία τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή της Λεμεσού, να καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που τέθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης του υπόπτου, σε γραπτή κατάθεση που λήφθηκε από τον γιο του ιδιοκτήτη του οχήματος, αναφέρεται ότι υποψιάζεται πως ο στόχος του εμπρησμού ήταν ο ίδιος και όχι ο πατέρας του.

Αυτό, έστρεψε τις υποψίες εναντίον του 24χρονου υπόπτου από τη Συρία. Μέχρι πριν από 3 με 4 εβδομάδες, είπε, διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις. Ωστόσο, πριν από λίγο καιρό, ενώ εργαζόταν σε αρτοποιείο που βρίσκεται εντός του προαυλίου του ΤΕΠΑΚ, είδε τον ύποπτο, ο οποίος ήταν μεθυσμένος μαζί με τη σύντροφό του και τσακώνονταν…

Επειδή όπως είπε, ο 24χρονος ήταν πολύ επιθετικός απέναντι στη σύντροφό του, ο παραπονούμενος πλησίασε την κοπέλα και τη ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια. Λίγο αργότερα, ο ύποπτος πλησίασε τη σύντροφό του και άρχισε να της φωνάζει και να προσπαθεί να τη χτυπήσει. Τότε, φύλακες ασφαλείας μαζί με τον νεαρό ακινητοποίησαν τον 24χρονο, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε ο παραπονούμενος, ο ύποπτος τον απείλησε με τη φράση: «Θα δεις τι θα σου κάνω».

Μάλιστα, την ημέρα που σημειώθηκε ο εμπρησμός, σύμφωνα με τον γιο του ιδιοκτήτη του οχήματος, ο ύποπτος τον πήρε τηλέφωνο και τον ρώτησε τι έγινε με το αυτοκίνητο. Ο μάρτυρας του απάντησε ότι γνωρίζει πως η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία. Ο ύποπτος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, φέρεται να τον ρώτησε εάν η Αστυνομία έχει βρει κάμερες στην περιοχή.

Μετά τα πιο πάνω, η Αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης εναντίον του υπόπτου και αυτός συνελήφθη στις 2 Οκτωβρίου. Ανακρινόμενος, ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της 30ής Σεπτεμβρίου βρισκόταν με συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο διακινήθηκαν στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, πήγε για ύπνο και ξύπνησε το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από το φιλικό, εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον του παραπονούμενου, ενώ θα γίνουν έρευνες της Αστυνομίας σε δύο σημεία και θα αξιολογηθούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την κράτηση του υπόπτου για περίοδο έξι ημερών.