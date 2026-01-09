Ανακλήθηκε από την κυπριακή αγορά η παρτίδα 1001822485 ανδρικών προφυλακτικών Durex, Feel Thin και Ημερομηνία Ασφαλούς χρήσης 6/2029, επειδή δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η χρήση του ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού καλεί τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν άμεσα στα σημεία πώλησης από όπου το προμηθεύτηκαν.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει για το υπό αναφορά προϊόν είναι πλαστό ιατροτεχνολογικό προϊόν και τονίζεται ότι η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού συνεχίζει τη διερεύνηση του περιστατικού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την πλήρη απόσυρση του εν λόγω προϊόντος από την αγορά.

Προστίθεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί η διάθεση και άλλων σχετικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά θα εκδοθεί συμπληρωματική ή νεότερη ανακοίνωση.

