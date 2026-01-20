Τουλάχιστον €13.500.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας του Τζόκερ στην αποψινή κλήρωση, μετά το τζακ-ποτ που σημειώθηκε στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής.

Στην κλήρωση της Κυριακής δεν βρέθηκε τυχερός για τα €12.700.000, ωστόσο 7 δελτία πέτυχαν τους 5 αριθμούς και πήραν από €100.000.

Το ύψος του ποσού που κληρώνεται απόψε είναι ιδιαίτερα ψηλό και όπως είναι φυσιολογικό συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα στους πολίτες.

Το μεγαλύτερο ποσό που κληρώθηκε ποτέ ήταν €28.800.000 και το μοιράστηκαν δύο υπερτυχεροί τον Αύγουστο του 2025.